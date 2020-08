Răsplată uriașă pentru Florin, băiatul de 9 ani care are grijă de cele 4 surori

Povestea unui băieţel de 9 ani, din Botoșani, care are grijă de cele patru surioare ale sale, pentru că mama a fost nevoită să plece la muncă în Germania, a impresionat o țară întreagă.

După ce au aflat de misiunea pe care și-a asumat-o Florinel, oameni cu suflet mare au donat bani. Iar voluntarii unei asociaţii au început construcţia unei case noi, unde copiii vor putea locui împreună cu cea care i-a adus pe lume.

Maria Petras, bunica copiilor: „Mă întreabă de ce nu au tată şi multe altele la care eu nu pot să le răspund. Ei lasă tot la o parte şi spun că vor să vină mama acasă”.

Părăsit de tată, cu mama plecată de nevoie în străinătate şi cu doi bunici bolnavi, Florin a devenit stâlpul casei la o vârstă foarte fragedă.

Reporter: „Fiica dumneavoastră a mai fost plecată?”

Maria Petras: „Da.”

Reporter: „Tot pentru bani?”

Maria Petras: „Da. Acum, când a plecat, mi-a rupt sufletul. Nu voia să se mai despartă de ei. Întreba: ce să fac, mama?! Unde să mă duc?! Nu avea ce să le pună pe masă. M-a lăsat acasă cu 50 de lei să mă descurc cu cinci copii. I-am zis să se ducă, ca eu o să mă descurc cu ei”.

Bunica spune că fără Florin n-ar putea duce greutățile pe picioare. Băiatul este ca un părinte pentru surioare, iar pe vârstnici îi ajută cum poate.

Impresionaţi de poveste, voluntarii unei asociaţii din Botoşani au pus de la ei zece mii de lei și au cumpărat un teren în localitate.

Acum, din donațiile strânse, ridică o casă pentru Florin şi ceilalți copii.

Daniel Caslariu, preşedintele ONG-ului: „Primul plan a fost să cumpărăm o casă. Am văzut patru, dar erau foarte vechi. Am zis să le construim noi una nouă. Noi am donat 10.000 de lei şi am cumpărat terenul. Oamenii au văzut la Pro TV şi au donat. S-au strâns vreo 30.000 de lei. Ar mai fi nevoie de donaţii pentru a amenaja şi interiorul. Cu această ocazie, mama va veni acasă”.

În nici două săptămâni, lucrările de construcție au avansat. Acum, sunt la acoperiș.

Reporter: „Eşti bucuroasă că o să aveţi o căsuţă?”

Lavinia, fetiţa de 6 ani: „Da”.

Reporter: „Care e dorinţa ta cea mai mare?”

Lavinia: „Să vină mami acasă”.

Reporter: „Ţi-e dor de ea?”

Lavinia: „Da. M-a şi pupat când a plecat”.

Cornel, voluntar: „Am văzut povestea prezentată de Daniel şi am decis să dăm şi noi o mână la ridicarea unei căsuţe. În 13 zile, căsuţa este ridicată”.

Pentru moment, Florin, cele patru surioare şi bunicii săi locuiesc într-o casă care nu le aparține. Riscul ca băiatul și micuțele să ajungă ai nimănui, dacă bunicii pățesc ceva, era ridicat.