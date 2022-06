Vezi aici ultimele informații despre Războiul din Ucraina | LIVE UPDATE

Unii dintre cei care au venit de la începutul războiului au studii superioare, iar aproape jumătate dintre ei sunt specialiști calificați. Același raport arată că cei mai mulți au ales România pentru că facem parte din NATO și ne consideră o țară în care se pot simți în siguranță.

Katya este o tânără de 22 de ani, care a fugit din Odesa, chiar la începutul războiului. Este asistentă medicală, iar din primele zile de ședere și-a găsit și un loc de muncă, într-o agenție de publicitate medicală, astfel încât acum se poate întreține singură.

Katya: „Am cunoscut pe cineva la graniță, iar prietenii lui au fost surprinși când le-am spus că am experiență în management medical. Mi-au spus că au o slujbă pentru mine. Am avut un interviu, după două săptămâni de când am ajuns aici, și am semnat contractul”.

Citește și Cabinetele medicale de asistență primară pentru refugiați, inaugurate la Romexpo

Majoritatea refugiaților din România, specialiști cu un nivel de calificare ridicat

Conform unui studiu realizat de o platformă internațională de imigrări, cei mai mulți dintre ucrainenii veniți în România de la începutul războiului sunt specialiști cu un nivel de calificare ridicat: asistenți medicali, profesori, paramedici, antreprenori sau specialiști IT.

Tiberiu Focică, manager general al platformei de migrare EWL România: „Practic, piața forței de muncă, pe termen scurt, poate beneficia de aceste categorii profersionale pe care să le intergreze și să rezolve într-o anumită măsură criza forței de muncă pe care o avem în momentul de față la nivel național”.

Citește și Refugiații ucraineni ajunşi în România pot beneficia de servicii medicale gratuite. Centrele disponibile

Dintre toți aceștia, aproape o treime își doresc să se stabilească la noi pe termen îndelungat și să își găsească de muncă. Anna are 22 de ani și a fugit din Harkov chiar de la începutul războiului.

Anna: „Nu vreau să mă întorc acum în Ucraina, pentru că nu mă simt în suguranță. Cel mai bine pentru mine este să rămân, pentru că am deja un loc de muncă, mi-am făcut prieteni și sunt în siguranță. Îmi place țara, iar în următorii unul-doi ani voi rămâne, cu siguranță”.

Motivul pentru care s-au stabilit în România

Cei mai mulți respondenți au declarat că au venit la noi pentru că facem parte din NATO și aici se simt în siguranță, iar alții, pentru că granița noastră era cea mai apropiată.

Michalina Sielewicz, director de dezvoltare al platformei de migrare EWL: „Cei mai mulți au venit din zone afecatate de război. Așa că, din păcate, acum nu prea mai au unde să se întoarcă, pentru că zonele sunt distruse. Dar dacă sunt susținuți în România, credem că sunt mari șanse ca ei să rămână”.

De la începutul războiului, peste un milion de ucraineni au tranzitat România și, zilnic, alte mii ne trec granițele. Dintre cei care s-au și stabilit aici, peste 3.000 și-au găsit deja o slujbă la noi.