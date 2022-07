Pensii 2022. Câți români și-au cumpărat până acum ani de vechime în muncă și până când mai puteți face asta

Crește de la un an la altul numărul românilor care își plătesc vechimea în muncă. Potrivit datelor oficiale, sunt deja peste 16.500 care au dat, cu această ocazie, la bugetul statului în jur de 173 de milioane de lei.

Dacă sunteți interesați să cotizați, mai puteți face asta până vara viitoare.

”- Să cumpere 5 ani! Se pot cumpăra 6 ani! 6 ani!

- Știu, până la în august 2023”.

Zilnic, la ghișeele Casei de Pensii a Muncipiului București, zeci de persoane sunt interesate să cumpere retroactiv vechime în muncă. Până acum, sunt peste 2.200 de contracte, cu 500 mai multe față de anul trecut.

Mulți dintre cei care vor să plătească contribuții la pensie au lucrat la negru sau nu au fost asigurați de angajator, deși aveau carte de muncă. Este și cazul acestui domn care a fost fochist pentru două firme din Capitală.

”Nicolae Zamfir: Mi-au plătit banii pe orele lucrate, dar în cartea de muncă nu a trecut nimic!

Funcționar: Nu l-a declarat!

Nicolae Zamfir: Exact! Și am fost tâlhăriți, tâlhăriți! De zece ani, la mine sunt furați! Și acum sunt nevoit, am un salariu minim pe economie, că am aprope 60 de ani și îmi mai cumpăr și eu ca amărâții”.

În aceeași situație este și această femeie care a făcut curățenie mai bine de 30 de ani.

Elena Șerban: ”Normal, trebuia să am 27 și eu nu am pe cartea de muncă decât atât în 9 ani, 9 luni și 24 de zile. Mi s-a ținut cartea în sertar și nu mi s-au pus anii pe ea. Nu a plătit, decât atât, la medicul de familie, în rest, nu am avut nimic plătit”.

Contribuțiile se plătesc la nivelul salariului minim pe economie

Potrivit legislației, cei interesați pot plăti contribuții la pensie între o lună și șase ani. Cele mai multe solicitări sunt pentru începutul anilor 2000, perioada primelor plecări la muncă în străinătate.

Mare parte dintre cei care își plătesc anii lipsă sunt români stabiliți în străinătate, dar care au lucrat în România pentru o perioadă scurtă de timp și nu au fost asigurați.

Potrivit legii, contribuțiile se plătesc la nivelul salariului minim pe economie. Ceea ce înseamnă că oamenii dau lunar în jur de 640 de lei. Nu există un plafon maxim impus de auorități, așa că sunt și persoane care s-au angajat să vireze sume mai mari, în speranța că vor avea o pensie bună.

De exemplu, acest domn plătește contribuții la un venit de 5.000 de lei și va vira în bugetul casei 90.000 de lei pentru o perioadă de 6 ani.

”Plătește integral, fie o singură transă, fie în tranșe lunare până la 31 august 2023”.

Ce trebuie să faci pentru a cumpăra vechime în muncă

Reprezentații Casei de Pensii le recomandă românilor interesați să își verifice contribuțiile, fie direct din contul online, fie la ghișeele casei de pensii. Potrivit legii, din aprilie 2001, contribuțiile se regăsesc electronic în adeverința de stagiu.

Alina Frățică, șef Serviciu și Contribuții Sociale: ”Toți contribuabili ar trebui să își urmărească plățile făcute de angajatori din 2001 până în prezent, pentru că au fost cazuri când angajatorii fie au omis să plătească CASS-ul, fie din rea voinață și s-au trezit la depunerea dosarului de pensionare că nu aveau contribuțiile plătite”.

Pentru a cumpăra vechime în muncă trebuie să depuneți o cerere la Casa de Pensii, alături de o copie după cartea de identitate și o declarație pe propria răspundere. Sunt acceptate doar perioadele în care nu ați încasat pensie și nici indemnizație de șomaj.

Dată publicare: 16-07-2022 19:33