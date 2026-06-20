Pasajul Basarab intră în reparații. Modificări importante în transportul din București

Astfel, de sâmbătă până pe 29 iunie, se va lucra doar în zona liniilor de tramvai, fără afectarea traficului auto. Va fi scoasă din tensiune linia de contact pentru a se putea lucra în siguranţă.

În perioada 29 iunie - 31 iulie, maşinile vor circula pe o singură bretea, în ambele sensuri, dinspre Calea Grozăveşti înspre Şos. Nicolae Titulescu şi invers.

”Am început azi, în forță, lucrările la Pasajul Basarab, cu mobilizare maximă din partea constructorului.

Primele schele au fost deja montate la baza pasajului de la intersecția cu Calea Plevnei și tot aici este organizarea de #șantier.

Sunt lucrări importante, care trebuie făcute din două motive:

Pasajul s-a degradat și nu mai prezintă siguranță

Doar așa îi vom putea face recepția finală și, pe viitor, îi vom putea asigura mentenanța”, se arată într-un mesaj postat sâmbătă de Primăria Capitalei.