Pasajul Basarab intră în reparații. Modificări importante în transportul din București

Stiri Sociale
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Circulaţia rutieră şi transportul public în zona Pasajului Basarab vor fi afectate începând de sâmbătă, când încep lucrările de remediere a acestei infrastructuri, a informat Primăria Capitalei.

autor
Cristian Anton

Astfel, de sâmbătă până pe 29 iunie, se va lucra doar în zona liniilor de tramvai, fără afectarea traficului auto. Va fi scoasă din tensiune linia de contact pentru a se putea lucra în siguranţă.

În perioada 29 iunie - 31 iulie, maşinile vor circula pe o singură bretea, în ambele sensuri, dinspre Calea Grozăveşti înspre Şos. Nicolae Titulescu şi invers.

”Am început azi, în forță, lucrările la Pasajul Basarab, cu mobilizare maximă din partea constructorului.

Primele schele au fost deja montate la baza pasajului de la intersecția cu Calea Plevnei și tot aici este organizarea de #șantier.

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Sunt lucrări importante, care trebuie făcute din două motive:

Pasajul s-a degradat și nu mai prezintă siguranță

Doar așa îi vom putea face recepția finală și, pe viitor, îi vom putea asigura mentenanța”, se arată într-un mesaj postat sâmbătă de Primăria Capitalei.

"Toată luna august, traficul auto se va muta pe cealaltă bretea. Din septembrie, odată cu începerea şcolii şi revenirea traficului, vom avea închideri punctuale pe carosabil. Totul va fi gata până la finalul anului", precizează sursa citată.

De sâmbătă, vor fi suspendate liniile de tramvai 4 şi 11. În locul lor, STB înfiinţează linia 54, care va circula între Depou Alexandria - Zeţarilor - Şura Mare.

Linia 44 va circula cu parc mărit, iar linia 1 va circula deviat, între Romprim - Piaţa Sudului - Dristor - Obor - Banu Manta, în ambele sensuri.

Linia 10 va circula deviat, între Romprim - Piaţa Sudului - Piaţa Eroii Revoluţiei - Trafic Greu - 13 Septembrie - Ghencea (în ambele sensuri).

Va fi înfiinţată linia navetă 610, între Primăria Sectorului 1 - Pasaj Basarab - Piaţa Leul - Piaţa Danny Huwe - Şos. Progresul, cu întoarcere pe Panduri.

În ce constau lucrările de la Pasajul Basarab

De la 1 septembrie, circulaţia tramvaielor revine la normal, dar vor mai avea loc intervenţii punctuale la Pasajul Basarab, astfel încât să fie gata până la finele anului.

Lucrările vizează: înlocuirea parapetului metalic degradat, a aparatelor de reazem nefuncţionale şi a rosturilor de dilataţie; înlocuirea sistemului de colectare şi evacuare a apei de pe pasaj; aşternerea de covor asfaltic, strat de uzură pe cale pasaj şi strat de legătură şi uzură pe rampe; curăţarea suprafeţelor de beton şi metal prin sablare, astuparea fisurilor şi aplicarea de mortare speciale, protecţie anticorozivă a suprafeţelor, protecţia hobanelor; executarea marcajelor rutiere, reparaţii la panourile fonoabsorbate; reparaţii la nivelul scărilor rulante.

PMB menţiona că pasajul nu a fost recepţionat la timp şi ajuns "plin de rugină, degradat", nesigur pentru pietoni şi şoferi, având fisuri la stâlpii din beton.

În urma unei tranzacţii extrajudiciare au fost readuşi pe şantier constructorii Astaldi (actualul Webuild) şi FCC, care au făcut proiectarea şi urmează să înceapă reparaţiile, alături de Trustul de Clădiri Metropolitane şi Energetica Servicii. 

Lucrare romanesca! Pasajul Basarab se suprapune peste retelele de utilitati

Sursa: Agerpres StirilePROTV

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