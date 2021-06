Pandemia de COVID-19 i-a îmbătrânit pe medici înainte de vreme. "A fost şi este o experienţă extrem de tulburătoare”

Stresul și oboseala din perioada pandemiei se văd, cel mai bine, pe chipurile medicilor.

Îmbătrâniți înainte de vreme, doctorii au simțit din plin cum e să lucrezi sub presiune. A fost un an epuizant pentru ei.

Gărzile prelungite și presiunea venită și din partea sistemului, dar și de la rudele bolnavilor internați cu COVID, s-au resimțit și în viețile personale ale fiecărui medic din linia întâi.

Fotografiile personale, realizate înainte şi după pandemie, vorbesc de la sine.

Oana Alexa este medic militar şi lucrează în Armata Romană din anul 2014. În perioada pandemică, a tratat mii de oameni, şi a vaccinat sute de camarazi. Efortul depus la locul de muncă şi-a pus amprenta inclusiv pe viaţa personală.

Oana Alexa, medic militar: „Acest an a fost greu, cred că am îmbătrânit 10 ani în acest an, dar am norocul că am o familie care mă susţine şi mă înţelege. Am doi băieţi, care, de fiecare întreabă, 'mama, când vii acasă, când vii acasă'?”

Lucian Eva este medicul care a intrat în sala de operaţii cu zeci de pacienţi, cu forme grave de boală, care au suferit diverse operaţii pe creier. Efortul fizic şi psihic şi-au spus cuvântul, iar în cele din urmă s-a îmbolnăvit şi de Covid.

Lucian Eva, manager Spitalul de Neurochirurgie Iași: "Am dorit să pot să îi spun copilului meu, după ce se sfârşeşte aceasta pandemie că am făcut tot ce era posibil ca el să aibă o viaţă în limitele normale. Asta m-a motivat. A fost o stare de stres, nu numai a mea, personală, dublată de faptul că aveam şi responsabilitatea echipei medicale."

Diana Cimpoeșu este medicul şef al SMURD pe întreaga regiune a Moldovei. A fost printre primii medici detaşaţi la Suceava, atunci când întregul sistem sanitar a fost pus la pământ, iar angajaţii de acolo s-au îmbolnăvit în masă. Fotografiile realizate înainte şi după pandemie arata o schimbare vizibilă, la fel ca şi la alţi colegi de breaslă.

Diana Cimpoeșu, medic Şef UPU-SMURD Iași: "A fost o perioadă în care am retrăit momentele de la începutul urgenței din Iaşi şi din Moldova, am trăit ceea ce simţisem în urmă cu 20 de ani şi în urmă cu 15 ani, când am început SMURD-ul. Multe gărzi, multe plecări neaşteptate şi una dintre ele a fost cea de la Suceava. Anii trec, dar am căpătat o nouă experienţă, cea de pandemie."

Radu Crișan Dabija, de profesie pneumolog, a devenit în perioada pandemiei şi managerul Spitalului de Pneumoftiziologie din Iaşi. Şi în cazul lui, diferenţele sunt vizibile cu ochiul liber.

Crișan Dabija, manager Spitalul de Pneumofiziologie Iași:

"A fost şi este o experienţă extrem de tulburătoare, evident traumatică. Anul acesta, imediat cum am ieşit dintr-o gardă, fix înainte de Crăciun, cu o săptămână, exact când am ieşit din gardă a fost sunat, că sunt contact direct cu un coleg confirmat. A trebuit să stau în izolare şi acasă am avut posibilitatea să fac asta, respectiv în garaj. Soţia cu fetiţa împodobeau bradul şi eu mă uitam de afară."

Munca medicilor şi efortul comun de vaccinare încep să dea roade. Dovada că joi, la nivel naţional, au fost mai puţin de 200 de teste pozitive.