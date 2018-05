Mii de cupluri au depus cerere la Primăria Capitalei pentru programul de fertilizare in vitro

În condiţiile în care în România, un cuplu din patru nu poate să conceapă un copil pe cale naturală, mii de cereri au fost deja depuse la Primăria Capitalei, pentru fertilizare în vitro.

Vor primi bani numai o mie de familii, iar programul începe din 4 iunie. Suma acoperă tratamentul de pregătire şi o procedură. Beneficiarii trebuie să fie cu adevărat norocoşi, având în vedere că doar o femeie din trei rămâne însărcinată din prima, conform statisticilor.

Gabriela Firea, primarul Capitalei: „Ca mamă şi femeie şi ca om care respectă legea şi o citeşte din scoarţă în scoarţă, inclusiv legea 215 răspund: „da, e treaba primăriei şi aceasta.”

Acum mai bine de o lună, consilierii generali au votat ca aproape 14 milioane de lei din bugetul Primăriei Capitalei să ajungă la 1.000 de cupluri care nu pot avea copii pe cale naturală. Între timp, primăria a stabilit care sunt criteriile de acordare. Până atunci, farmaciile şi clinicile de stat şi private, se pot înscrie în program.

Se califică doar cuplurile care au o indicaţie de la medic pentru procedura de fertilizare în vitro. Vârsta partenerei trebuie să fie între 24 şi 45 de ani şi, evident, e nevoie de rezidenţă în Bucureşti de cel puţin șase luni.

Fiecare cuplu va primi aproape 14.000 de lei sub formă a doua vouchere. Unul de 4.600 de lei, pentru tratamentul de stimulare, adică pentru pregătirea procedurii de fertilizare în vitro şi celălalt de 9.200 de lei, pentru intervenţie. Primăria Capitalei acordă, însă, acest sprijin financiar pentru o singură încercare. Iar statisticile arată că doar 35% dintre femei rămân însărcinate după o procedură de fertilizare în vitro.

Chadi Muheidli: „O femeie din 3 rămâne gravidă din prima încercare. Evident, cu cât vârsta femeii e mai mică, cu cât femeia e mai tânără, cu atât şansele sunt mai mari. Una e o femeie la 25 de ani, cu o rezervă ovariană bună, alta este o pacientă care vine la 44 de ani şi 9 luni şi vrea să facă prima procedură de fertilizare în vitro. Nu cred că vom avea o rată de sarcină de peste 35%.”

Se întâmplă, însă, ca şi femeile tinere să aibă probleme. La 29 de ani, Nicoleta este însărcinată în cinci luni. Dar pentru asta a fost nevoie de mai multe încercări, care s-au lăsat cu o notă de plată de peste 6000 de euro.

Nicoleta Grigoraș, viitoare mamă: „Am făcut două înseminări la începutul anului trecut. Din păcate, nu am rămân însărcinată. În august am început şi procedura de fertilizare. La fel, fără reuşită, însă din decembrie, când am reluat practic al doilea transfer introducând trei embrioni, a rezultat unul singur şi urmează să avem o fetiţă.”

Cei care vor să primească vouchere din partea Primăriei găsesc informaţii, de joi, pe site-ul Administraţiei Spitalelor www.assmb.ro, la secţiunea Proiect FIV. În paralel, şi Ministerul Sănătăţii are un program naţional de fertilizare în vitro. Acesta acoperă doar 835 de proceduri, anul acesa, iar suma acordată ajunge doar pentru intervenţie nu şi pentru tratamentul de stimulare.

