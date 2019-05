Mandachi, întâlnire cu victimele ale accidentelor rutiere, la Suceava: ”Vă aflaţi în judeţul morţii”

Iniţiativa "România vrea autostrăzi", pornită de omul de afaceri, Ştefan Mandachi, ia amploare.

Bărbatul lucrează acum la un documentar care va expune experienţele traumatizante prin care trec victimele accidentelor rutiere din ţara noastră. Duminică a avut loc prima dezbatere legată de acest proiect şi au participat şi persoane care au rămas paralizate din cauza unor astfel de întâmplări nenorocite.

România este pe primul loc în Europa la numărul de vieţi pierdute în tragedii rutiere.

Mandachi: „Sunteţi nişte curajoşi pentru că vă aflaţi în judeţul morţii. România este ţara cu cele mai multe victime din accidente rutiere, iar Suceava este locul I”.

Antreprenorul Ştefan Mandachi, care a devenit cunoscut în ţară după ce a construit din banii lui un metru de autostradă şi a iniţiat manifestul "#şieu vreau autostrăzi", lucrează acum la un nou proiect. Vrea să facă un documentar despre românii care au murit sau au fost răniţi în accidentele rutiere, în România.

Ștefan Mandachi: ”Aveţi vreun mesaj pentru ministrul Cuc? Să vadă cum arată un şantier şi să ne invite şi pe noi pe şantiere. Eu am făcut 6.000 de kilometri şi nu am văzut niciun şantier până acum. Cum pot să îi cred eu pe oamenii ăştia care tot spun că terminăm autostradă?! Că facem o nouă autostradă."

Oana Baciu, președinte Asociația Națională pentru Sprijinirea Victimelor Accidentelor Rutiere: "De la an la an vorbim de un număr din ce în ce mai mare de persoane care trec prin astfel de tragedii şi prin suferinţe cumplite. Mă aflu azi aici pentru că am simţit nevoia să ne unim forţele."

Andrada Voicu, victima unui accident rutier: „Am fost la un pas de a-mi pierde viaţa într-un accident rutier. Am speranţa că lucrurile se vor schimba în bine şi că nu vom mai fi nevoiţi să ne pierdem fraţii, părinţii, prietenii pe drumurile din România."

Îndată ce va fi terminat, documentarul va fi distribuit gratuit în cinematografe sau la festivaluri de film internaţionale.