„România are nevoie de o reformă administrativ-teritorială adaptată realităţilor demografice, economice şi sociale actuale. Avem nevoie de administraţii locale eficiente şi comunităţi care să aibă şanse reale de dezvoltare, indiferent de dimensiunea lor”, scrie Alexandru Stoica, ministrul Dezvoltării, pe Facebook.

Ministrul anunţă că a avut o primă reuniune de lucru constructivă cu reprezentanţii Asociaţiei Comunelor din România (ACoR), dedicată proiectului „START Reforma Administrativă: asociere şi comasare voluntară”.

„Am discutat despre soluţiile prin care putem încuraja asocierea şi comasarea voluntară a celor 429 de localităţi vizate. Am convenit să extindem grupul de lucru de la nivel central cu reprezentanţi ai conducerii ACoR, pentru a stabili stimulente concrete pentru comunele care aleg comasarea voluntară, dar şi măsuri de protecţie pentru angajaţii din administraţia locală”, anunţă Alexandru Stoica. El mai menţionează că „reforma trebuie construită prin dialog, nu impusă de la birou”.

„Obiectivul nostru nu este simpla reducere a numărului de primării, ci construirea unor administraţii locale mai puternice, cu personal calificat, servicii publice moderne şi resurse pentru dezvoltare. Facem reformă cu responsabilitate, punând interesele cetăţenilor pe primul loc!”, subliniază ministrul Dezvoltării.

Cum încearcă Guvernul să convingă comunele să se comaseze

Ministrul Dezvoltării vrea să comaseze comunele cu puțini locuitori, în jur de 400, și le face o ofertă. Primăriile care se înscriu singure primesc, în schimb, facilități, precum racordarea gratuită la apă sau gaz. Cei care decid sunt localnicii, însă în urma unor referendumuri. Cine nu vrea va fi, oricum, obligat din 2028, după ce Guvernul își va asuma în Parlament reforma administrației locale. Maghiarii de la UDMR se opun și acuză că drepturile minorităților ar fi încălcate, ba chiar ar fi un motiv să rupă pactul cu Luca Niculescu.

România are 2.862 de comune răspândite în cele 41 de județe. Dintre acestea, 429 au sub 1.500 de locuitori și depind de fondurile de la bugetul de stat pentru că nu se pot autofinanța.

În Alba sunt cele mai multe, 27, iar topul este completat de Cluj, Hunedoara, Caraș-Severin și Olt, cu câte 26. La polul opus este județul Ilfov, cu nicio comună cu mai puțin de 1.500 de locuitori. Bacăul are una singură, iar Iașiul două.

Actuala structură administrativ-teritorială a rămas neschimbată de aproape 60 de ani, așa că Executivul vrea să schimbe harta țării. N-ar fi prima dată când se încearcă o reorganizare teritorială. De la Liviu Dragnea, la Marcel Ciolacu și, acum, Sorin Grindeanu, liderii PSD au promis ba împărțirea țării în regiuni, ba retrasarea limitelor județelor și, acum, comasarea comunelor.