Lemnele pentru sobă s-au scumpit drastic. Soluția la care recurg mulți români ca să se încălzească

Pentru că lemnul de foc s-a scumpit foarte mult anul acesta, iar o căruță plină costă cel puțin 800 de lei, oamenii de la țară sunt forțați să găsească soluții.

Mulți adună în această perioadă, de pe câmpuri, saci de coceni rămăși în urmă treieratului. Este o muncă grea, mai ales pentru cei în vârstă, însă numai așa vor putea să treacă de nopțile foarte reci.

Maria Sandor are 4 copii și abia se descurcă mai ales că soțul ei a suferit un accident și este imobilizat la pat. Principala sursă de încălzire a căsuței lor este soba, iar de când temperatura a scăzut sub zero, femeia este nevoită să facă focul. Cocenii de porumb sunt de baza.

Maria Sandor: Punem 2-3 lemne la fete în cameră și dau căldură foarte bine.

Reporter: Se simte economia pe care o faceți?

Maria Sandor: Da, se simte foarte mult.

Reporter: Aveți suficient pentru iarna asta?

Maria Sandor: Ciocălăi nu, trebuie să mă mai duc să mai strâng. Se mai treieră și mai strângem cât putem că soțul e la pat.

Ca ea sunt mulți oameni la țară care adună în această perioadă cocenii de pe câmp. Țin lemnele pentru iarna care nici n-a început.

Reporter: Sunt scumpe lemnele? De ce strângeți coceni?

Femeie la adunat de coceni: Da, sunt scumpe. A ajuns 18 milioane o mașină.

Reporter: Cu cocenii cât treceți din iarnă?

Femeie: Ei, dar nu strângem cât pentru toată iarna. Strângem acolo, 20-30 de saci.

Reporter: Vă ajută să faceți economie?

Femeie: Mai punem din astea în loc de lemne. Punem și lemne, și din astea, ce să facem.

Reporter: Muncă multă la adunat.

Bătrân: 4 oameni am adunat.

Reporter: Merită efortul?

Bătrân: Merită.

Reporter: Cât e o căruță de lemne și cât va ajung cocenii?

Bătrân: Păi o căruță de lemne e 7-8 milioane și asta pe gratis.

Dezavantajul este că ard mult mai repede ca lemnele.