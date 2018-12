Doi chefi au gătit pentru bătrânii de la azil. ”E altfel de gust, nu ca în toate zilele”

Sunt zile de belşug pentru cei mai mulţi dintre noi, tocmai de aceea nu uitaţi să împărţiţi bucatele bune şi cu cei mai puţin norocoşi.

La Timişoara, de exemplu, la un cămin doi bucătari şi-au unit forţele şi le-au preparat bătrânilor un prânz de sărbătoare.

Marian Gașpar, chef: "Am pregătit supă cremă de ciuperci, ceapă distuită, puţin usturoi, ciupercuţele, am pus smântâna gătită, i-am dat gust, sare, piper, am pus să îi dăm o aromă, puţin vin alb."

Oamenii s-au bucurat să guste din bucate, mai ales că masa a fost şi un prilej de dezbateri. Domnul Teodor are 68 de ani şi stă în acest cămin de un an. Pentru că familia nu îl vizitează şi nici nu păstrează legătura cu el, mărturiseşte cu lacrimi în ochi că le duce dorul în fiecare zi.

Teodor: ”Chiar mă mir că are grijă de noi chiar în felul ăsta, aşa frumos. Când nu ai pe nimenea şi totuşi de străini eşti băgat în seamă, e ceva dureros, într-un fel."

Femeie: "Foarte frumos din partea chefilor. Da, mamă, ne-am bucurat. E altfel de gust, nu e ca în toate zilele, e deosebită."

Clyde Nemeș, chef: "Trebuie să simtă şi ei spiritul Crăciunului, din păcate au ajuns aici. Să simtă că sunt iubiţi şi ajutaţi de noi ceilalţi care suntem puţin mai norocoşi."

Să iubeşti şi să dăruieşti din suflet, în asta stă de fapt magia acestor zile de sărbătoare, aşa că nu ezitaţi să le întindeţi o mână de ajutor celor care au atâta nevoie.