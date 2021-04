De ce își doresc românii să aibă familii numeroase. Româncele, pe locul 2 în UE la numărul de copii născuți

Femeile din România sunt pe locul al doilea în Uniunea Europeană, după franțuzoaice, când vine vorba despre dorinţa de a deveni mame.

Specialiştii spun că, în țara noastră, sunt prețuite familiile numeroase. Și, în cele mai multe cazuri, copiii sunt crescuți cu ajutorul bunicilor. Din păcate, suntem pe locul al doilea în Europa și când vine vorba despre mamele adolescente.

Oana are un băieţel de 7 săptămâni. A avut o sarcină cu emoții, din cauza pandemiei, dar spune că-şi mai doreşte un copil în perioada următoare, chiar dacă situația sanitară nu se va îmbunătăți. Şi ea şi soţul au joburi bine plătite, în IT, aşa că au cu ce să-i crească.

Oana: "Am vrut doi de când eram mică, aşa că aşa îmi voi planifica familia în continuare. Avem socri, deci sper că mă vor ajuta. Lucrăm amândoi într-un domeniu bun, ne descurcăm. Oricum nu am fi vrut mai devreme copii până nu aveam, nu eram bine, nu aveam de toate."

Anca este una dintre femeile care a apelat la fertilizare în vitro, după ce a încercat ani la rând să-şi mărească familia. La scurt timp, a rămas însărcinată pe cale naturală cu al doilea copil.

Anca: "Noi suntem trei fraţi. Şi soţul meu a fost singur la părinte. Contează foarte mult să nu fii singur la părinţi. Am avut impresia că nu o să-l am pe cel de-al doilea, dar m-am bucurat că am totuşi un copil. Şi când a venit cel de-al doilea, a fost o bucurie imensă."

Medicii din maternități spun că, deseori, părinţii care se apropie de 40 de ani se gândesc să mai facă un copil.

Prof. Dr. Daniel Mureșan, Clinica Ginecologie 1, Spitalul Județean Cluj-Napoca: "Am cupluri care la vârsta adultă, de 38-40 de ani, după ce au doi copii, se gândesc, după ce toate sunt aşezate, la încă o sarcină, ceea ce pe noi nu face decât să ne bucure. Şi le încurajăm, chiar dacă, să spunem, la o vârstă înaintată implica o altă abordare a sarcinii şi a naşterii."

Românilor le plac oficial familiile numeroase. Stau dovadă datele Eurostat, care plasează țara noastră pe locul al doilea după numărul copiilor născuți de o femeie. În medie, o româncă aduce pe lume 1,77 copii. Pe primul loc sunt franțuzoiacele, cu 1.86, iar pe ultimele locuri - Italia, Malta și Spania.

Sociologii spun că, spre deosebire de alte femei din Europa, majoritatea româncelor nu pun cariera pe primul loc. În plus, primesc ajutor şi din partea bunicilor.

Ioan Hosu, doctor în sociologie UBB: "O familie trebuie să aibă mai mulţi copii. E o concepţie ce vine dintr-o moştenire tradiţională dar şi o practică din perioada comunismului, unde mai mult de trei copii, cinci copii, înseamnă o resursă importantă pentru familie, inclusiv financiară. Apoi, concepţiile moderne axate pe carieră nu sunt încă dominante."