Cum și-a recuperat banii bătrâna din Târgoviște, jefuită prin metoda ”accidentul”

Doi bătrâni din Târgoviște, păcăliți prin faimoasa metodă ”accidentul”, au avut mai mult noroc! Și-au recuperat 20.000 de lei, ajunși la doi indivizi din Prahova, care mai făcuseră și alte victime.

Acum, suspecții sunt arestați preventiv pentru înșelăciune.

Cea care a picat în plasa infractorilor a fost o bătrână de 80 de ani. Soțul ei era plecat când a sunat telefonul care o anunța că fiul, stabilit la Pitești, e în mare necaz.

Elena Ropotan, păgubită: ”Țineți-vă bine, să vă dau o veste, copilul dumneavoastră este arestat! A făcut accident pe trecere de pietoni, a lovit un copil și este arestat și trebuie să plătească chletuielile de spitalizare.”

Speriată, pensionara n-a mai așteptat să îi vină soțul acasă și nici nu s-a gadit să își sune băiatul. A pus mâna pe toți banii economisiți și i-a dat unui necunoscut cu care s-a întâlnit în apropierea casei. Imediat ce s-a văzut fără cei 20.000 de lei, femeia a înțeles că fusese păcălită și a mers la poliție.

Ofițerii au pornit pe fir, au dat de urma suspecților și au recuperat imediat banii.

Elena Ropotan, pensionară păgubită: ”Mulțumesc lui Dumnezeu! Am plâns când a luat fiul meu la facultate, și am plâns azi când am luat acești bani, de care am mare nevoie! Mulțumesc la toată lumea! Bărbatul meu nici până astăzi nu a crezut că o să primim banii!”

Cei doi suspecți, din Prahova, au fost prinși la Urziceni, iar polițiștii bănuiesc că sunt vinovați de alte patru înșelăciuni similare.

După o muncă grea, de aproape două săptămâni, polițiștii din Târgoviște și cei din Ialomița au reușit să îi prindă pe cei doi suspecți. Puși în fața dovezilor, aceștia și-au recunoscut faptele, iar acum sunt arestați preventiv pentru înșelăciune.

