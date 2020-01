Cum au sărbătorit sârbii, rușii și lipovenii Revelionul pe rit vechi

La două săptămâni după petrecerea de Revelion, în noaptea de luni spre marți a urmat a doua sărbătoare pentru ortodocșii de rit vechi. Pentru sârbi, ruşi sau lipoveni a fost un prilej numai bun de a dansa, cânta şi mânca până în zori.

Mii de pahare s-au spart pentru ca toate ghinioanele să dispară, iar 2020 să fie un an plin de împliniri şi noroc. Sârbii spun că cioburile aduc noroc, iar din acest motiv, de Revelion, sparg pahare pentru a alunga ghinionul.

Numai în Timişoara, comunitatea sârbească numără peste 4.000 de persoane, iar luni seară, mulţi au petrecut noaptea dintre ani în restaurantele din oraş. La miezul nopţii şi-au făcut urări.

Femeie: "Prosperitate, împliniri din toate punctele de vedere, atât pentru mine cât și pentru cei dragi mie, și pentru toată lumea. Este foarte frumos, eu sunt mult mai încântată de Revelionul pe rit vechi, decât cel pe rit actual."

Pentru mulţi dintre ei este a doua petrecere de Revelion, în decurs de două săptămâni.

Bărbat: "Eu sărbătoresc revelionul de două ori, fiindcă fosta mea soție a fost sârboaică, vorbesc sârbește, pregătesc toate sărbătorile sârbești."

Iavor Radovanovic, proprietar restaurant: "Sănătate la toată lumea, la sârbi, la români. Cu sufletele curate să intrăm în noul an, am spart paharele, am spart ghinionul și tot ce era rău în anul care a trecut. Distracția este la maxim, atmosfera superbă, lumea se simte bine!"

În fiecare an, în noaptea de 13 spre 14 ianuarie, cei care folosesc vechiul calendar, cel iulian, sărbătoresc intrarea în noul an. Revelionul este sărbătorit de sârbi, ucraineni, lipoveni şi ruşi.