Artiștii de muzică populară au sărbătorit abia acum Revelionul 2020: ”Sunt aproape răguşită, dar nu de cântat”

În timp ce pentru mulți trecerea în noul an este deja la capitolul amintiri, artiștii abia au intrat în 2020.

Vineri noapte, în Târgu Jiu, a fost organizat un Revelion dedicat lor, unde muzica și voia bună au fost ingredientele de bază.

Gătiți de sărbătoare, cu ținute elegante, părul aranjat şi machiajul perfect, artiştii s-au prins în hore uriaşe pe ringul de dans care părea prea mic.

Mulţi dintre petrecăreţi nu au rezistat şi, în una dintre puţinele seri în care nu au planificate concerte, şi-au încântat colegii de breaslă.

Sandra Argint, cântăreață de muzică populară: „Tocmai l-am încheiat prin munca, cântând, dar şi dansând, la mulţi ani tuturor."

Mariana Ionescu Căpitănescu, cântăreață de muzică populară: „Sunt aproape răguşită, dar nu de cântat, de dat chiot, de petrecut, de jucat, de voie bună. Cred că este singură zi sau noapte din an când nu am griji că trebuie să cânt."

La miezul nopţii, tradiţionala şampanie nu a lipsit.

Şi nu e de mirare că toţi s-au simţit ca acasă.

Gigi Vasile, organizatorul revelionului: „Nici nu mai ştiu câte judeţe sunt, avem rezervări făcute şi din luna iulie."

Constantin Măgureanu, cântăreț de muzică populară: „2019 a fost un an foarte bun. Şi în acest an am ales să fiu prezent la revelionul artiştilor şi muzicanţilor la Târgu Jiu, pentru că aici mă simt foarte, foarte bine.”

Deşi abia intraţi în noul an, artiştii spun că au agenda încărcată.

Niculina Stoican, cântăreață de muzică populară: „Anul 2020 pentru mine este special, pentru că împlinesc 50 de ani, e o sumă rotundă, schimb prefixul şi vreau să mă mut în casă nouă, mi-am propus de tinerică."

Revelionul artiştilor s-a încheiat în zori.