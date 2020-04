Creativitate în plină pandemie. Modul inedit în care oamenii își transformă balcoanele în grădini

În timp ce unii se uită la marfa de pe stoc, alții vând mai mult ca niciodată.

Pentru că balconul a devenit esențial în astfel de zile, oamenii izolați în propriile case și-au folosit creativitatea și au amenajat adevărate oaze, așa că au cumpărat și încă mai cumpără scaune, canapele și măsuțe pentru exterior, decorațiuni și multe flori. Vânzările la acest capitol au crescut în magazinele online și cu 50 la sută.

Katina și Tomas locuiesc într-o casă închiriată din Sectorul 5.

Luni i-am surprins dansând pe noua lor terasă, improvizată pe acoperișul magaziei din curtea pe care o împart cu alți doi vecini.

Katina: „Asta este terasa, 12 metri pătrați de verde artificial, dar avem și natural. În curând, copacul va fi plin de frunze."

Ca să ajungi pe terasă, trebuie să treci de o balustradă.

Pentru terasă, Tomas și Katina au cumpărat tot felul de decorațiuni, dar și ghivece cu flori, căpșuni, zmeură sau plante aromatice. Investiția a fost până în 500 de lei. Tomas este și inițiatorul unui grup pe Facebook, unde câteva sute de oameni postează imagini cu balcoanele lor.

Tomas: „Am luat șezlonguri și o măsuță, încercând să fac o mică terasă pe acoperiș, inspirată din Italia și Spania, de ceea ce se întâmplă acolo. Am zis să trăim afară în loc să trăim înăuntru."

Un balcon de un metru pătrat lungime a prins viață, în câteva zile, cu o investiție de 450 de lei. Totul a fost comandat online, inclusiv florile, de la o seră de lângă București.

Anca: „De fiecare dată ne-am gândit că nu o stăm aici, că e prea mic. De șase ani am luat apartamentul. Am decis să amenajăm balconul, am tot căutat pe internet, dar ne blocăm în faptul că nu avem loc. Am cumpărat scaune pliante, am pus jardiniera în exterior.”

Dacă balconul e îngust, designerii ne sfătuiesc să folosim mobilier extensibil, să folosim spațiul pe verticală, să îl decorăm cu plante, iar culorile să fie luminoase și naturale.

Când ai o asemenea priveliște, trebuie să îți amenajezi balconul. O poți face cu o investiție minimă. Îți trebuie un scaun comod, o măsuță și ai propria ta oază de relaxare.

Când vine vorba de curte, imaginație și bani să ai, că idei sunt destule.

Cristi: „Nu am avut niciodată timp să amenajez curtea, acum am luat acest balansoar."

Investițiile în spațiile de relaxare au crescut substanțial vânzările magazinelor online.

Monica Cadogan: „Vânzările au crescut cu 51 de la sută."

În final, vă atragem atenția să vă protejați investiția de animalele de companie.