Cum să îți decorezi casa în mod smart. Tendințele în materie de mobilier și decorațiuni

Pe tot parcursul anului 2019, atenția s-a concentrat pe produse smart și multifuncționale, iar pentru piesa centrală a casei, canapeaua, tendințele au rămas texturile moi, culorile curajoase și catifeaua.

Tendința principală este cea către produse smart și multifuncționale, ce îndeplinesc în acelaşi timp rolul practic pentru care au fost achiziționate, dar și cel decorativ în spaţiul amenajat. Acestea se diferențiază prin alte funcţii suplimentare ce sunt binevenite în cotidianul nostru.

Prin produse multifuncţionale ne referim la elemente din toate categoriile de produse pentru casă, de la plafoniere speciale pentru baie care includ funcţie bluetooth şi difuzor încorporat şi pot fi conectate astfel la telefonul mobil şi până la canapele moderne cu funcţii relax acţionabile electric şi echipate cu diverse alte gadgeturi.

Tendințele smart au pătruns și în tematica pentru camera copiilor, în care pot fi incluse diverse accesorii utile, veioze integrate în tăblia patului sau difuzor incorporat in birou precum si port USB.

Acestea sunt menite să transforme orice cameră într-un spațiu perfect pentru relaxare alături de cei dragi și să răspundă tuturor nevoilor tale.

Un astfel de exemplu este modelul Easy Confort, o canapea elegantă, din piele naturală, cu funcţie relax acţionabilă electric ce permite ajustarea poziţiei la centimetri şi nu doar în 2 trepte cum sunt clasicele canapele şi fotolii. În plus, acest model poate fi echipat cu un soundbar integrat la care poţi conecta diferite device-uri pentru a aduce acasă experienţa unei seri în cinema. În plus, în interiorul cotierei vei găsi şi un suport de pahar dar şi o statie de încărcare wireless pentru telefon.

Aceste produse vin perfect in intampinarea nevoilor oamenilor activi, ce doresc un plus de confort in caminul lor.

A doua tendinta merge catre aspectul si designul produselor, avand in prim plan elementul central al casei si anume canapeaua sau colţarul. In 2019 observam o tendinta noua catre stofe tip catifea, texturi moi si culori curajoase.

Si chiar daca textura catifea ne duce cu gandul la canapele simple si clasice, vom fi surprinsi sa gasim si coltare moderne echipate cu diverse funcţii, cu un design deosebit in aceste stofe cu texturi fine.

Exemplu. Colţarul Bullet, care in ciuda designului elegant vine echipat cu funcţie pat, tetiere reglabile si o lada generoasa de depozitare. Vezi aici!