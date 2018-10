Ciobanul Ghiță, furios pe ministrul Petre Daea: ”N-am venit să își bată joc”

Pro TV

Cu berbecii după ei, câțiva ciobani au protestat în fața Ministerului Agriculturii. Au venit la București, ca să demonstreze că programul "alege oaia" este de fapt un eșec și, potrivit lor, subvențiile ar încuraja specula și nu pe crescători..

După trei ore de discuții, fermierii s-au declarat nemulțumiți, iar doi dintre ei au fost chiar amendați.

Oierii spun că au ajuns să își vândă animalele pe nimic, iar motive ar fi destule. Subvențiile sunt mici, la fel și cererea de pe piața internă. În plus, povestesc ei, exportul este afectat de lipsa abatoarelor, a centrelor de colectare a laptelui și lânii.

Cioban: ”Campania domnlui ministru, Alege oaia, uite unde ne-a adus. Să disperăm! La 4 lei kilogramul de miel, un leu 80 oaia. Nici o pisică, dacă te duci într-un târg, nu o cumperi cu banii ăștia.”

De fapt, scăderea cererii și lipsa unei piețe de desfacere i-a determinat pe jumătate din crescătorii din Botoșani, de exemplu, să își reducă efectivele, iar câțiva dintre ei au renunțat cu totul la ferme.

Ionică Nechifor, director Stațiunea de Cercetare Popăuți: ”Toată marfa noastră stă pe stoc. Nu se poate livra în țările arabe deși acordurile sanitar-veterinare permit acest lucru.”

Reporter: ”Ei sunt interesați de oaia noastră?”

Ionică Nechifor: ”Da. Eu am fost acolo și ei sunt foarte interesați de carnea de oaie din România. Are același gust ca și carnea lor.”

În toiul scandalului, ministrul Daea și-a trimis un reprezentant: ”Domnul ministru va invită la discuții.”

Ciobanul Ghiță: ”Eu am crescut și am muncit pentru ce am făcut! N-am venit să își bată joc! O să rămân Ghiță Ciobanul o viață întreagă.”

Ministrul a plecat, însă, repede, ca să inaugureze un târg al tradițiilor, cu numai trei standuri de brânză și carne de oaie.

În timp ce în clădirea ministerului aveau loc consultări, la fața locului au descins inspectorii sanitar-veterinari. Au constatat că berbecii nu aveau documente care să le permită o călătorie în afara județului, așa că i-au amendat.

Fiecare a plătit pe loc câte 350 de lei, iar animalele vor pleca urgent înapoi la Bihor.

