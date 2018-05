Ce designeri români și ce branduri vin sâmbătă, 19 mai, la târgul Half Is Free

Pentru că urmează vacanța de vară, și e un moment perfect pentru noi achiziții, care să te însoțească pe plajele unde îți vei petrece concediul, te ajutăm să-ți alcătuiești lista de shopping, bineînțeles, cu grijă pentru buget. INTRAREA ESTE GRATUITĂ!

În continuare, îți facem cunoștință cu o parte dintre designerii și brandurile ale căror piese le vei găsi la noua ediție a târgului Half Is Free, și care-și pun la bătaie cele mai cool creații, la jumătate de preț.

Save the date & be there: sâmbătă, 19 mai – The Ark (strada Uranus, nr. 150, București), între orele 10.00-19.00.

Molecul F e unul dintre susținătorii-cheie ai designerilor români și totodată spațiul de unde te poți îmbrăca din cap până în picioare în creații scoase din mâinile celor mai cool creatori de la noi, cum sunt Lady Magpie, Mayra Fashion, Marabou Jewelry, Muna Radu, Hairpin, Bluzat, Pulse, Lucia Olaru, Silkdom, Iguelle, Isabela Groza, Flash Jewels, Blue Lily, Una-i Luna, Christine on the clouds, Helene Pisc, Ruiz Shoes.

