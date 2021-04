Bucate țărănești pentru turiști în punctele gastronomice. De ce n-a avut succes ideea

La 3 ani de la lansarea ideii de a transforma bucătăriile ţărăneşti în locuri în care turiştii pot lua masa, avem, în toată ţara doar 79 de puncte gastronomice locale.

Regiuni renumite, ca Maramureşul sau Bucovina, nu au nicio gospodărie autorizată, gata să le ofere mâncare oaspeţilor. Mulţi ezită să pornească o asemenea afacere, iar cei care au una, se plâng că potenţialii muşterii nu le trec pragul, pentru că nu au auzit de ei. În aceste condiţii, Ministerul Agriculturii promite că va promova afacerile de acest gen.



Viorel şi Maria Băilă locuiesc în Vama Buzăului - judeţul Braşov, un loc căutat pentru rezervaţia de zimbri din sat şi cascada de la marginea pădurii. Şi-au montat la poartă semnul care le indică turiştilor că gospodina casei este dispusă să se le dea mâncare gătită în propria-i bucătărie. Ingredientele sunt toate din curte sau de la vecini.



Maria Băilă, proprietar punct gastronomic local: „Oamenii caută liniştea, caută aer curat şi întâmplător ajung şi la masă.

Reporter: Şi cum ştiu să intre la dumneavoastră?

Maria Băilă: „Merg la zimbri, de acolo găsesc pliante, cu număr de telefon, ne sună şi ne întreabă ce avem la mâncare, noi le spunem şi ajung la noi."

La fel ca soţii Băilă, alţi 78 de fermieri şi-au înfiinţat puncte gastronomice locale. Cele mai multe sunt în Delta Dunării, de unde a plecat ideea, şi în Braşov şi Sibiu.

Oana Udrea, din Meșendorf - Braşov spune că banii câştigaţi din munca în bucătărie au ajutat-o să-şi renoveze casa.

Punctul ei gastronomic se află pe un traseu pentru biciclete des străbătut de turişti.



Oana Udrea, proprietar punct gastronomic local: „A însemnat un plus, fără să pretind că am făcut avere, dar categoric a adus nişte bani în plus în casă. Aş zice undeva între 1.000 şi 2.000 de lei net pe lună în gospodărie, după plata tuturor taxelor, deci dacă se operează perfect legal"



Ministerul Agriculturii organizează cursuri gratuite

Deşi ar putea fi o sursă de bunăstare pentru orice gospodar, punctele gastronomice lipsesc cu desăvârşire în judeţe ca Maramureş, Suceava, Bistriţa-Năsăud sau Caraș-Severin.

Ca să-i încurajeze pe oameni să pornească asemenea afaceri, Ministerul Agriculturii va organiza cursuri gratuite, cu o durată de patru zile.



Veronica Țăran Baciu, Agenția Națională a Zonei Montane: „În cadrul cursului vei învăţa ce înseamnă punctul gastronomic local, cum trebuie să pregăteşti masa, cum trebuie să-ţi organizezi bucătăria, care sunt condiţiile de igienă cu care trebuie să funcţionezi."

Autorităţile promit că vor promova bucătăriile transformate în afacere pentru că în acest moment potenţialii clienţi le găsesc cu dificultate.



George Cățean, secretar de stat MADR: „În momentul de față, singurul element de identificare şi de marcare sunt nişte afişe, nişte embleme care sunt puse la porţile punctelor agronomice locale. Nu e destul, mai ales că vorbim de era digitală."

Ministerul Agriculturii a lansat o aplicaţie, care se numeşte "catalogul produselor alimentare certificate" şi care prezintă produsele atestate tradiţional. Acolo vor fi încărcate şi punctele gastronomice locale.