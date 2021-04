Israelul nu va renunța la testele PCR aplicate turiștilor, nici chiar pentru cei vaccinați

Israelul vrea să înceapă discuțiile cu Guvernul României pentru a ajunge la un acord în ceea ce privește circulația turiștilor din ambele țări în condiții de protecție sanitară împotriva Covid-19.

Ambasadorul Israelului în România, David Saranga, a declarat pentru Știrile Pro TV că israelienii așteaptă acum răspunsul Guvernului român: ”Din punctul nostru de vedere, noi vrem să începem aceste negocieri .. mâine”.

Este vorba despre un acord de recunoaştere a certificatelor de vaccinare, pe modelul celor semnate deja de Israel cu Grecia şi Cipru.

”După ce am învins pandemia, și putem să spunem că am învins pandemia, e timpul acum să ne ocupăm de economie, fiindcă acest sector, sectorul hotelier, sectorul HORECA, care a suferit enorm în această perioadă, guvernul israelian a decis că e timpul să ne ocupăm de economie. Și din acest motiv, turismul este un sector important.” - a spus ambasadorul.

Din 23 mai, Israelul îşi va deschide şi graniţele pentru turiști, dar numai pentru vizitatorii imunizaţi. El a mai precizat că, în 2019, aproximativ 100.000 de români au vizitat Israelul, în timp ce în 2020, când a început pandemia, estimările autorităților erau că 130.000 de români urmau să ajungă în Țara Sfântă.

Citește și Purtarea măștii de protecție în aer liber nu va mai fi obligatorie în Israel

În același timp, în 2019, 234.000 de israelieni au vizitat România, fiind cel mai mare grup de turiști dintr-o țară.

Discuțiile dintre Israel și România vor viza recunoașterea oficială a certificatului de vaccinare împotriva Covid-19, precum și a celor care s-au imunizat după ce s-au vindecat de această boală. Acest acord ar permite și cetățenilor israelieni să călătorească în România.

Israelul nu renunță la testele PCR, nici chiar pentru cei vaccinați

Dacă acest acord va fi încheiat între cele două țări, testele PCR nu vor fi eliminate. Practic, se vor face două teste PCR, unul la urcarea în avion şi unul în Israel, toate pe cheltuiala statului israelian.

”Testul PCR este obligatoriu. Și astăzi, cetățenii israelieni care vin în Israel, care călătoresc pentru turism sau orice altceva, și sunt vaccinați, au nevoie de test PCR înainte de plecare și când lumea ajunge în Israel.” - a subliniat ambasadorul israelian în România.

Vor putea familiile cu copii să călătorească în Israel?

”Vă zic care este situația la noi acum. Copiii sub 16 ani și care nu sunt vaccinați n-au acest certificat. Și dacă n-au acest certificat, ei n-au acest pașaport verde, cum îi spunem noi, și ei de exemplu nu pot să intre în restaurante, pot rămâne numai în aer liber. Și la fel o să fie și cu turismul. Un copil care nu este vaccinat nu are anticorpi sau dacă nu s-a îmbolnăvit nu are anticorpi. Și nu poate să călătorească în Israel” - a mai declarat Excelența Sa David Saranga pentru Știrile Pro TV.