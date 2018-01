Atlantic Challenge. Patru români trăiesc de 38 de zile cu hrană la plic și apă din ocean

Patru români au vâslit 120 de kilometri zilnic timp de 38 de zile, au băut apă din ocean, au mâncat hrană din plic, dar au reușit să ajungă la final în cea mai grea cursa de anduranță din lume: ''Atlantic Challenge''

Andrei, Vasile, Ionuț și Marius și-au depășit limitele și au doborât recordul anterior de peste 44 de ore. Echipa României a luat startul anul trecut, în Insulele Canare și a ajuns luni în Antigua. Au făcut asta pentru a ajuta copiii diagnosticați cu boli rare.

Sunt primii români ce au vâslit 38 de zile neîncetat fiind înconjurați doar de apă. Au trecut prin furtuni sau căldură insuportabilă, avarii ale sistemelor de bord, rău de mare și oboseală.

Andrei Roșu:' 'Sunt 5 mii de kilometri, traversarea unui ocean într-o ambarcațiune cu vâsle de câțiva metri, peste tot unde te uiți e apă, nu vezi om, nu vezi nimic, când apare o pasăre, un avion pe cer sau o balenă deja e un mega eveniment. Dormi în medie 4 ore pe zi.”

În larg erau ei și barca lor de peste 2 tone, din care jumătate mâncarea.

Andrei Roșu: „O hrană de aventură pe care o folosesc și soldații în misiuni, peste care pui apă și se hidratează: ai de la paște la pui, musli pentru dimineață. numai că are multe chimicale o astfel de mâncare și corpul e exisgent. Am mai păcălit sistemul cu zacuscă mai ales de Crăciun, cu dulcețuri am avut și mere care au rezistat eroic.”

Pe parcurs au fost nevoiți să arunce din hrană pentru că din cauza greutății le era din ce în ce mai greu să vâslească.

Andrei Roșu: „Începi să te rogi la toate divinitățile, oboseala, fiecare dintre noi la un moment dat și a dorit să fie oriunde altundeva, cel mai greu a fost de Crăciun departe de familii.”

Marius: „Ne-a vizitat Moș Crăciun. Am avut o ora în care ne am oferit cadouri. Eu am primit o cravată pe care am și purtat o în acea zi''

Dacă la start au plecat cu 10 tricouri și 10 perechi de pantaloni lungi, la finish au ajuns în short pentru că pe măsură ce se apropiau de tropice tăiau din haine pentru a rezista căldurii. La sosirea pe pământul american, băieții au fost așteptați de soții și copii, iar Ionuţ Olteanu și-a cerut iubita în căsătorie.

Scopul cursei din Atlantic este de a strânge bani pentru Hospice Casă Speranței, care vrea să ridice un campus socio medical pentru copiii diagnosticați cu boli grave la Adunații Copăcei. Cei care vor să i sprijine pot dona pe site-ul atlantic4.ro.