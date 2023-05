Artiștii tatuatori din România au tatuat mai multe persoane, în scop caritabil

Desigur, clienții s-au înscris în program, conștienți că vor purta o amintire pe viață. Cele mai căutate sunt tatuajele mari, hiper-realiste.

Fiecare atingere vine cu o schimbare profundă pentru cel de pe scaun. Tușele vor construi unul din miile de tatuaje puse în slujba unei fundații de caritate. Sute de artiști, români și străini, vor da culoare unor vieți chinuite.

Dragoș Matache, client: „Am descoperit Ink for Humanity anul trecut și mi s-a părut un concept foarte interesant. În fiecare an vreau să aleg o tematică ce ține de copilăria mea și în același timp să-mi placă și să pot să arăt pe stradă că e o parte din mine. Îmi face mare plăcere să particip. Pentru copii se strâng bani importanți.”

În ultimii ani, tatuajul a migrat și în România, de la o marcă a lumii artistice și o prezență discretă la tineri, la scene complexe, pe care le cer tot mai des clienți de toate vârstele și cu slujbe diverse. Uneori, acoperă cicatrici lăsate de episoade traumatice. Alteori, reflectă atașamentul față de persoanele dragi sau fascinația pentru scene de natură sălbatică. Tatuajele care acoperă trunchiul sau membrele se fac câteodată în săptămâni sau luni. Execuția unei imagini 3D sau hiperrealiste ține, desigur, de experiența și talentul artistului. Evident, o lucrare de amploare nu este ieftină. Însă din banii primiți, tatuatorii donează acum unei fundații.

Răzvan Popa, fondator Ink for Humanity: „Cum vedeți, am și eu 2-3 tatuaje, îi cunosc pe toți din industrie și am zis hai să-i unim, pentru că voiau să ajute! Facem tatuaje mici, ca să intre mai mulți clienți. Ei primesc o diplomă, niște carduri de discount pentru următoarele tatuaje, iar artiștii donează încasările.”

Așa arată acum centrul din București, finanțat parțial de lucrările artiștilor, la edițiile de până acum ale Ink for Humanity.

Costi Azoiței, artist tatuator: „Ţin minte primul proiect. Era o familie, le-a ars casa. Am zis să le găsim un adăpost undeva sau să o renovăm, și până la urmă am strâns atât de mulți bani că le-am cumpărat o casă nouă. Au fost vreo 6 sau 8 saloane la început, și acum la ediția de Crăciun am avut vreo 80 de saloane.”

Bine, te poți tatua oricând, la același artist, plătind aceiași bani. Dar e similar cu a răspunde unei chemări la donare de sânge. Împreună mobilizăm mai ușor energii pozitive Iar dacă nu-ți plac tatuajele sau ți-e frică de ace poți sprijini altfel cauza în care crezi. De pildă, poți face o donație directă. Sau cel puțin poți duce mai departe ideile bune.

Atenţie, înainte să vă alegi modelul de tatuaj nu uitaţi că deocamdată îndepărtarea tatuajelor- mai ales ample- e costisitoare, dureroasă și deseori are o eficiență limitată.

Dată publicare: 12-05-2023 18:11