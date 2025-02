Două fetițe salvate din flăcări de mama lor. Familia cu cinci copii a rămas fără casă în plin ger. „Am spart geamul”

Chiar mama a reușit să îi scoată afară prin fumul gros. În urma lor, locuința a fost mistuită de flăcări din cauza unui scurtcircuit la o priză. Familia cu cinci copii a rămas fără nimic în plin ger.

În miezul zilei, cele două fetițe erau singure în casă, când a izbucnit focul. Mama lor ieșise pentru câteva minute, în apropiere. Ea și-a dat seama de pericolul de moarte în care erau fiicele sale, când a văzut fumul. Și s-a grăbit să le salveze.

Gabriela Cozma, mama copilelor: „Când am intrat, m-a izbit fumul. Am spart geamul și am scos copiii pe geam”.

Copilele ar fi rămas blocate în mijlocul flăcărilor, dacă mama lor nu ar fi ajuns înapoi la timp.

Gheorghe Macarie, vecin: „Nu se putea apropia de foc nimeni.

Reporter: Cât de mari erau flăcările?

Gheorghe Macarie, vecin: Vai de mine, până aproape de nuc”.

Fetițele nu au avut nevoie de îngrijire medicală. Casa a fost distrusă, în ciuda intervenției pompierilor.

Bogdan Apetroaie, ISU Neamț: „Incendiul se manifesta generalizat în interiorul casei de locuit și la acoperișul acesteia, la o anexă lipită de locuință, cu posibilitatea de propagare la o altă locuință din vecinătate. Efectul termic de la un cablu electric a dus la extinderea și propagarea incendiului”.

Familia va locui temporar la rude.

Dumitru Cozma, tatăl copilelor: „Greu, greu.

Reporter: Aveți din ce construi alta?

Dumitru Cozma, tatăl copilelor: Nu avem. La pădure eram, munceam cu ziua, că avem 5 copii. Poate mă ajută cineva să fac casa înapoi pentru copilași”.

Impresionați de dramă, niște necunoscuți le-au sărit în ajutor celor năpăstuiți.

Petronica Ciobăniță: „Am zis să nu stăm nepăsători. Niște rechizite și haine. Încălțări, ghiozdane, ce am avut și noi de la copiii noștri”.

Și cei de la Primărie spun că vor încerca să îi ajute pe bietii oameni, rămași doar cu hainele de pe ei.

