Ajutoare sociale pentru elevii nevoiași. Ce condiții trebuie să îndeplinească

Scoala începe mai devreme anul acesta, pe 10 septembrie, aşa că părinţii sunt cu ochii după rechizite.

În marile lanţuri de magazine sunt amenajate spaţii generoase, dedicate produselor şcolare, iar pentru familiile nevoiaşe Guvernul sau unele primarii acordă ajutoare sociale.

De exemplu, copiii din Bucureşti care au între 6 şi 14 ani şi un venit pe membru de familie sub 1900 de lei ar putea primi începând, din septembrie, 450 de lei pe an şcolar.

Dacă pentru cei mici, întoarcerea la şcoală sau începutul clasei pregătitoare înseamnă bucurie, pe umerii părinţilor cade povara cheltuielilor.

Ghiozdanul rămâne produsul pentru şcoală în care părinţii sunt dispuşi să investească cel mai mult, mai ales, că în multe cazuri, de el depinde entuziasmul copilului de a merge la şcoală. aşadar, magazinele au scos la vânzare zeci de modele de ghiozdane. anul acesta, preţurile variază între 25 de lei şi 300 de lei.

Sergiu va merge pentru prima dată la şcoală şi pentru că tocmai i s-a făcut şi un vaccin, mama nu a putut să îi refuze dorinţele: ghiozdan şi penar cu Star Wars. Suma: peste 200 de lei.

Reporter: "Ce fel de ghiozdan ţi-ai dorit?"

Sergiu: "Cu Bibi."

Mămică: "Cu personajul din Star Wars. e perfect, ce să mai, mai contează preţul acum?"

Reporter: "Important e să-i placă lui?"

Mămică: "Important e să-i placă, clar."

Reporter: "E un efort financiar pentru dumneavoastră?"

Mămică: "Este, clar. şi asta e începutul."

Reporter: "Apoi o să vă ceară şi doamna învăţătoare diverse."

Mămică: "Bineînţeles. aşteptam listă".

Entuziasmul celor care se întorc la şcoală îi copleşeşte financiar pe părinţi, mai ales că an de an, copiii vor haine şi rechizite noi.

Reporter: "Îţi pare bine că începi şcoala?"

Elevă: "Da. Pentru ca acasă mă plictisesc şi nu am ce să fac. Mi-am luat aceste creioane, ghiozdanul acesta, aceste carioci, caiete, pixuri."

Reporter: "Dar cum e cu ghiozdănelul, că am văzut că acum cam în fiecare an copiii îşi schimbă ghiozdanul."

Părinte: "Păi se mai rupe înăuntru şi trebuie să mai luăm şi altul".

Cei care s-au apucat deja de cumpărături au parte şi de reduceri de 20 sau 30% la penare, caiete sau ghiozdane.

Mamă: "Am luat rechizite şi haine deja, că după aceea se aglomerează şi e mai greu de găsit".

Familiile cu venituri mici pot primi ajutor pentru achiziţionarea rechizitelor de la primarii sau de la Ministerul Educaţiei.

Primăria Capitalei va oferi 450 de lei de elev, dacă proiectul va fi aprobat în consiliul general săptămâna viitoare.

Iar Ministerul, prin programul Rechizite Şcolare, finanţat cu fonduri europene, oferă peste 300.000 de ghiozdane cu rechizite copiilor nevoiaşi.

Anul şcolar 2018-2019 va începe pe 10 septembrie şi va însuma 34 de săptămâni de cursuri.

Prima vacanţă va fi pentru copiii din învăţământul primar, între 27 octombrie şi 4 noiembrie. Iar pentru toţi elevii, vacanţă de iarnă, între 22 decembrie şi 13 ianuarie.

După 3 săptămâni de vacanţă de iarnă, elevii vor avea o nouă vacanţă, la mică distanţă, cea intersemestrială, între 2 februarie şi 10 februarie.

Vacanţa de primăvară va avea două săptămâni, între 20 aprilie şi 5 mai, iar şcoala se va termina pe 14 iunie. La multe dintre şcolile private cursurile încep însă din 1 septembrie.

