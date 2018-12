6 frați din județul Vaslui au fost făcuți fericiți de câțiva pompieri cu suflete mari

Pentru că trebuie să ajungă la toți copiii într-o singură noapte, Moș Crăciun nu s-a sfiit să ceară ajutorul prietenilor. De pildă, ca să ajungă la 6 frați din județul Vaslui a împrumutat o autospecială de la pompieri.

Știa bătrânul că, în ultimele luni, militarii au lucrat voluntar la casă familiei Nechita, începută acum 3 ani de preotul din sat cu ajutorul unor sponsori.

Așa că în Ajun, copiii, tatăl și bunica lor, s-au mutat în nouă locuință și l-au primit cum se cuvine pe Moș Crăciun.

A fost pentru prima oară când Moș Crăciun a ajuns în satul Parpanița. Bătrânelul a ținut să îi cunoască pe cei 6 frați care au fost atât de fericiți să îl întâlnească încât i-au cântat toate colindele pe care le știau.

Mama i-a părăsit pe copii în urmă cu 6 ani, iar tatăl și bunica îi cresc așa cum pot. Au trăit într-o casă veche și sărăcăcioasă, dar preotul din sat i-a mobilizat pe localnici și au reușit să ridice casa. Când banii s-au terminat lucrările s-au oprit.

Până acum 3 trei luni, pentru că pompierii din Vaslui au aflat povestea tristă a celor 8 suflete, așa că au cumpărat materiale de construcții și au muncit, după program, iar familia s-a mutat în locuința nouă.

Constantin Nechita, tatăl copiilor: ''Nu am cuvinte să spun cât e de frumos”.

Andrei Ghiorghieș, pompier: ''Am venit cu colegii, am turnat șapă, după orele de lucru, am muncit la acoperiș, la tot ce a fost necesar. Am și eu un copil acasă și știu ce înseamnă sufletul de copil. Prin acest lucru, noi am deschis viitorul a șase copii, le-am dat o nouă șansă''.

Militarii promit că vor face astfel de fapte bune și în anul ce vine.

