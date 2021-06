Scene revoltătoare într-un liceu din Timişoara. Fată de 15 ani, bătută și batjocorită de două colege

Imagini revoltătoare într-un liceu din Timişoara. O fată de 15 ani a fost chinuită de două colege, în timp ce doi băieţi filmau scenă şi se amuzau.

Cu atât mai scandaloasă e situaţia cu cât victima suferă de deficit de atenţie şi nu se putea apăra.

În imagini se vede cum adolescenta este ţinută cu forţa pe un scaun de două fete care o bruschează, o ameninţă cu bătaia şi o batjocoresc.

La un moment dat una dintre ele o trage de păr, iar cealaltă îi dă o palmă.

Incidentul s-a petrecut luni, în timpul orei de practică, în absenţa profesoarei din laborator. Inspectoratul Şcolar Judeţean a declanşat o anchetă, iar copiii respectivi risca să fie exmatriculaţi.

Şi profesoară care lipsea de la oră ar putea fi dată afară. Între timp, mama adolescenţei a depus plângere la poliţie.

Doi reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar Timiş s-au deplasat la unitatea de învăţămând pentru a cerceta cazul, iar conducerea şcolii a fost demisă.

"Astăzi am decis eliberarea din funcţie a conducerii Liceului Alimentar, directorul şi directorul adjunct, unde a avut loc incidentul. Am obţinut avize pentru nominalizarea a doi directori acolo. A avut loc audierea celor în cauză de către Poliţie, care a deschis un dosar penal, după autosesizare. Mâine vor avea loc cercetarea faptelor atât pentru elevi, cât şi pentru cadrele didactice care au fost implicate în acest incident. Am convocat comisia judeţeană antiviolenţă la nivelul judeţului pentru a gândi activităţi astfel încât în cele trei săptămâni care au rămas până la finalul anului să găsim soluţii la valul de violenţă din unităţile de învăţământ. Nu ne cramponăm de nimic şi luăm măsurile cele mai bune pentru securitatea elevilor şi părinţilor”, a declarat Marin Popescu, inspector-şef în cadrul ISJ Timiş.