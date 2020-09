Incident rasist într-un autobuz. Un pensionar, snopit în bătaie după ce a jignit doi bărbați. ”Ești o maimuță”

Incidentul a avut loc recent într-un autobuz londonez, în zona Edgware, North West London, relatează publicația The Sun.

În imaginile filmate de ceilalți călători se poate observa că pensionarul repetă de mai multe ori apelativul „Maimuțe” către un grup de bărbați de culoare.

Aceștia încercă de mai multe ori să se apropie de pensionarul agitat care nu mai contenea cu jignirile, aflat pe unul din scaune, dar două femei îi împiedică, strigând „Nu-l atinge”.

În timpul scandalului unul din bărbații de culoare îl amenință pe bătrân „O să te omor! O să-l omor pe nenorocitul ăsta”.

„O să-ți arăt eu ție. Dă-te jos din autobuz” îi spune pensionarului, care nu se lasă impresionat.

În tot acest timp, femeile strigă „Nu-l ucide, nu-l ucide”.

Scandalul ajunge la final după câteva zeci de secunde, când unul din tinerii de culoare îl lovește de câteva ori cu pumnul în față pe pensionar, urmat de al doilea agresor.

Bătrânul a fost dus la spital pentru îngrijiri medicale, având un ochi umflat și un cucui în frunte, iar polițiștii au ridicat înregistrările și îi caută acum pe agresori, arată sursa citată.

Potrivit inspectorului Daniel Mount, de la Poliția Transporturi, nu a fost reținut până acum niciun suspect: „Tratăm cu seriozitate toate acuzațiile de rasism și violență, iar eu și colegii mei vom audia pe toți cei care au fost implicați sau au fost martori la incident” a declarat polițistul.

Potrivit unuia dintre martori, care a relatat ulterior pe Twitter, scandalul a început după ce bătrânul a fost deranjat că unul din bărbații de culoare se sprijinea de bara din fața scaunului său, astfel că l-a împins cu cotul.

Bărbatul, uimit, l-a întrebat ce s-a întâmplat, iar pensionarul a început să țipe. „Ești o maimuță! Nu vorbesc cu maimuțele!”

Shocking moment racist pensioner is beaten up on a London bus by two black passengers after calling them 'monkeys' pic.twitter.com/SosDIOchVa