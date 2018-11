Cazul șocant al unui tată care și-ar fi abuzat sexual cele două fetițe minore

O situație îngrozitoare a ieșit la iveală într-o comună din județul Iași. Un bărbat de 50 de ani este acuzat că și-ar fi abuzat sexual cele două fetițe de doar 6 și 11 ani.

Omul le-ar fi chinuit pe copile luni întregi, înainte să se afle totul. Mai grav este că de multe ori cumplitele scene aveau loc chiar sub ochii mamei, care n-a spus nimic, de frică.

Bărbatul de 50 de ani are două fetițe cu femeia cu care trăiește în concubinaj, de 5 și 6 ani. Aceasta mai are o fată mai mare, de 11 ani, dintr-o altă relație, care trăiește cu ei în casă.

Pe ea ar fi abuzat-o prima dată bărbatul, iar apoi pe sora ei mai mică, de 6 ani. Fata mai mare n-a mai rezistat și a povestit totul fraților ei și unei vecine. Aceștia s-au dus la primar și i-au povestit abuzurile. Un echipaj al poliției a mers la familie acasă, iar când a fost luată la întrebări, mama copiilor s-a dat de gol.

Un psiholog a stat de vorba apoi cu fetele și aflat prin ce chinuri groaznice treceau, chiar de față cu mama lor.

În cele din urmă, bărbatul a fost arestat preventiv, iar cele trei fetițe au ajuns în grija celor de la Protecția Copilului. Deocamdată, individul nu-și recunoaște faptele, însă autoritățile au suficente probe care îl incriminează.

Din primele cercetări, autoritățile bănuiesc că abuzurile asupra celor două fetițe durează de mai mult timp. Luată la întrebări, mama copilelor susține că se temea de individul foarte violent și de aceea a păstrat tăcerea.

Reporter: De ce nu ați spus nimănui?

Mama fetelor: Pentru că mă bătea, mă uda cu apă și eu leșinam. Am dat declarație la poliție, 2 fete sunt abuzate.

Reporter: Ce le făcea fetelor?

Mama fetelor: ”Văleu, nu vreți să va spun”.

Reporter: Ați încercat să-l opriți?

Mama fetelor: ”Nu, că mă bătea permanent și acum mi-e spart capul. A spus că dacă mă duc undeva, mă omoară.”

Rudele spun că săptămâna trecută, vineri, după ce ar fi fost abuzată din nou, fata cea mare a cerut ajutor.

Rudă: ”Mi-a spus fata ce s-a întâmplat vineri seara. Pe ea o bătea, o trăgea de cap, pe cealalată o punea să facă…aia.”

Reporter: De luni de zile?

Rudă: ”Da. Era speriată, tremura tot, îi era frică."

Primarul din comună spune că familia punea mari probleme și nu o dată a cerut ajutorul celor de la Protecția Copilului.

Cătălin Martinuș , primar comuna Dobrovăț: ”În 2014 am solicitat DGASPC să preia cele 4 fete din familie. În 2016 am revenit din nou. În iunie 2018 am revenit cu o solicitare, nu s-a considerat necesar. Cu puțin timp în urmă am auzit zvonuri. Am cerut șefului de post să facă o verificare, datorită faptului cum a discutat cu concubinee, care a părut ezitantă. Am cerut că acești copii să fie preluați."

În urma sesizărilor, autoritățile au luat din familie doar un singur copil - o fată de 14 ani, pentru neglijare și exploatare. La vremea respective, autoritățile susțin că nu aveau motive întemeiate să ia toți copiii.

Tiberiu Bantaș, purtător de cuvânt Protecția Copilului Iași: ”S-a evaluat situația familiei la vremea respectivă. Sărăcia nu este un motiv pentru a institui o măsură de protecție. Urmează să între într-un program de consiliere. Două dintre cele 3 fetițe au fost maltratate și abuzate sexual de tată."

Cei doi soți riscă să fie decăzuți din drepturile părintești. Poliția a deschis în acest caz un dosar penal pentru viol.