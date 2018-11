Tânăra tâlhărită în Alba Iulia face primele declarații: ”Sunt imagini șocante”

ziarulunirea.ro

Tânăra atacată sâmbătă la Alba Iulia, în scara unui bloc din oraş, a ieşit joi din spital, la 5 zile de la incident.

Denisa se simte mai bine şi îşi aminteşte câteva secvenţe din ceea ce s-a întâmplat sâmbătă. Ea a stat de vorbă cu presa locală și a povestit că a văzut filmul agresiunii și a precizat că a observat că în spatele ei se afla cineva.

”Sunt imagini şocante, dar nu îmi amintesc. Din ziua de sâmbătă îmi amintesc doar ce am făcut dimineaţă, am câteva imagini în minte foarte şterse. Nici nu aş vrea să îmi amintesc ce s-a întâmplat atunci”, a spus Denisa Sava, relatează Alba 24.

Aceasta a adăugat că nu a rămas foarte mult în stare de inconştienţă, după ce a fost atacată.

”M-am ridicat imediat şi am urcat în lift, până la etajul 4, am coborât, am ieşit din bloc şi am intrat iarăşi. M-am şi întâlnit cu un bărbat, care, din câte am înţeles, m-a întrebat cum sunt, mi-a dat cheile de jos, a văzut că sunt plânsă dar nu ştia ce e cu mine, s-a gândit că m-am certat cu cineva. Pe urmă am mers la maşină, pe care nici acum nu ştiu unde am avut-o parcată. M-am urcat în maşină şi am mers acasă la mine, dintr-un capăt în celălalt al oraşului. Se vede pe cameră de la blocul meu cum am intrat, mă ţineam de cap şi mă clătinam şi în lift”, a mai spus Denisa.

Aceasta a spus că odată ajunsă acasă a stat oră şi jumătate inconştientă.

”Pe urmă mi-am deschis laptopul şi am scris unchiului meu pe Facebook, pe care l-am întrebat unde-i mami că nu ştiu ce e cu mine. Îmi amintesc apoi că a venit un vecin, apoi doi prieteni, mătuşa şi unchiul meu. Pe urmă îmi amintesc secvenţe de la spital”, a mai precizat tânăra din Alba Iulia.

