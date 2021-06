Bărbat din Cluj, găsit mort cu urme de lovituri pe corp. Ce au observat vecinii

Moarte suspectă într-o comună din judeţul Cluj, unde un bărbat de 68 de ani a fost găsit cu numeroase urme de violență pe corp! Omul era bolnav, iar fiica lui, singura care îi purta de grijă, este anchetata acum de poliţie.

Sătenii spun că se certa des cu tatăl ei şi miercuri ar fi făcut o criză la magazin. Acum este internată pentru expertiză psihiatrică.

Bărbatul şi fiica lui, de 35 de ani, locuiau în comun Chinteni, din judeţul Cluj, şi omul zăcea la pat, bolnav, de mai bine de un an. Deşi, spun vecinii, cei doi se certau destul de des, nimeni nu se aştepta la un asemenea deznodământ.

Femeie: „Ei tot timpul erau cu lanţul pe poartă, nu mergea nimeni acolo.”

Reporter: „Au fost maşini de poliţie?”

Femeie: „Da au fost vreo zece maşini, poliţie. Au zis că e ceva suspect.”

Poliţiştii spun că au fost anunţaţi prin 112 că fiica bărbatului l-ar fi găsit mort în pat.

Citește și Vineri se deschide centrul de vaccinare din Obor. Cei vaccinați vor primi o porție de mici gratis

Anchetatorii au început să aibă suspiciuni în momentul în care au văzut urme de lovituri pe trupul victimei.

Purtător de cuvânt IPJ Cluj: „Femeia de 35 de ani a fost prezentată magistraților din cadrul Judecătoriei Cluj-Napoca, față de aceasta fiind dispusă măsura internării medicale provizorii. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie sub forma lovirilor sau a altor violențe.”

Localnicii spun că fiica îl îngrijea pe tatăl ei bolnav, dar părea depăşită de situaţie.

Femeie: „Eu de ce am înţeles de la taică-său are şcoală, liceu, facultate, dar a avut ceva probleme în familie. Avea perioade în care era ok, venea la magazin făcea cumpărături, se ducea acasă.”

Oamenii spun că miercuri femeia ar fi avut o cădere nervoasă la magazinul din sat.

Bărbat: „L-au găsit mort. A făcut ceva scandal fata aici, mai mult ce am auzit. Se înţelegeau bine înainte, veneau în sat, la poştă, dar de un an de zile nu mai veneau, ca el era bolnav.”

Pentru continuarea anchetei sunt aşteptate rezultatele expertizei psihiatrice şi eventuala audiere a femeii. Totodată, medicii legişti trebuie să stabilească exact cauza decesului.