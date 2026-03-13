Consumatorii sunt îndemnați să fie atenți atunci când folosesc medicamente antiinflamatoare comune, precum ibuprofenul, pentru ameliorarea durerii, din cauza posibilelor efecte adverse asupra funcției renale.

Avertismentul este transmis de organizațiile Kidney Care UK și National Pharmacy Association (NPA) din Marea Britanie.

Medicamentele antiinflamatoare nesteroidiene (AINS), categorie care include ibuprofenul, naproxenul și diclofenacul, pot crește tensiunea arterială și pot afecta vasele de sânge din interiorul rinichilor.

Specialiștii avertizează asupra utilizării antiinflamatoarelor

Olivier Picard, președintele National Pharmacy Association, a declarat că medicamentele pot avea atât efecte benefice, cât și efecte nedorite.

„Deși antiinflamatoarele nesteroidiene sunt considerate eficiente și, în general, sigure, pacienții trebuie să fie conștienți de impactul lor, mai ales dacă prezintă un risc crescut de a dezvolta boală renală. În aceste situații, poate fi luată în considerare utilizarea unor alternative terapeutice, atunci când este cazul”.

Recomandarea farmaciştilor pentru pacienți

Specialistul a subliniat că persoanele care au nelămuriri legate de utilizarea acestor medicamente, disponibile fără prescripție medicală, ar trebui să discute cu un specialist.

Farmaciștii sunt specializați în utilizarea medicamentelor și pot oferi recomandări privind posibilele efecte pe termen lung ale unor tratamente, precum și soluții pentru controlul eficient al durerii.

Câte persoane suferă de boală renală în Marea Britanie

În Regatul Unit, aproximativ 7,2 milioane de persoane trăiesc cu o formă de boală renală cronică, afecțiune care, în stadiile incipiente, nu produce de obicei simptome. Organizația Kidney Care UK estimează că aproximativ un milion de persoane nu sunt diagnosticate.

Riscul de boală renală este mai ridicat în cazul persoanelor cu diabet, al celor cu hipertensiune arterială, al celor care au antecedente familiale de boală renală și al persoanelor din comunitățile de origine africană sau sud-asiatică.

Boala renală poate evolua fără simptome

Potrivit experților de la Kidney Care UK, boala renală poate afecta pe oricine și poate avea consecințe importante asupra vieții personale, relațiilor, situației financiare și asupra sănătății fizice și mintale.

Datele colectate printr-un instrument online de evaluare a sănătății rinichilor al organizației arată că, dintre cele 294.999 de persoane care au completat verificarea între octombrie 2024 și martie 2026, aproape un sfert (24%) au declarat că utilizează în mod regulat medicamente pentru durere disponibile fără prescripție medicală.

Potrivit organizației, o persoană poate pierde până la 90% din funcția renală fără să observe simptome. Din acest motiv, este importantă recunoașterea semnelor de avertizare, identificarea factorilor de risc și solicitarea unui sfat medical atunci când există îngrijorări.

Evaluarea riscului poate fi realizată în câteva minute prin intermediul instrumentului online privind sănătatea renală pus la dispoziție de Kidney Care UK. Persoanele care au îngrijorări sunt sfătuite să discute cu medicul de familie sau cu un farmacist.