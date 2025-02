Românii mănâncă prea multă sare, dublu față de recomandarea OMS. Riscurile țin de hipertensiune și AVC

Hipertensiunea arterială și bolile cardiovasculare pot fi legate direct de acest comportament nociv. Un experiment simplu ne arată că o singură masă ne aduce în organism mult mai multă sare decât ar trebui.

Organizația Mondială a Sănătății recomandă un consum de sare de 5 g pe zi pentru un adult. Însă datele arată că românii sunt pe locul 9 în topul europenilor care mănâncă mai mult decât dublu, adică peste 12 grame.

De vină ar fi alimentele ultraprocesate. Intră aici mezelurile și mâncarea de tip fast-food, spun experții.

De altfel, o analiză făcută într-un laborator al Direcției de Sănătate Publică, în cadrul unei monitorizări efectuate la nivel național, a arătat o cantitate mai mare de sare în produsele de tip fast-food – shaorma, burger și pizza – decât în mâncarea făcută acasă.

Inclusiv mâncarea de la restaurant poate fi bogată în sare.

Liliana Curea, corespondent PROTV: „Am comandat de la un restaurant masa completă pentru prânz. În aplicație erau trecute atât cantitatea de sare la 100 de grame, pentru fiecare produs, cât și cantitatea acestuia. Ciorba de văcuță are 350 de grame, are peste un gram de sare. Mergem la felul doi: șnițelul de curcan și cartofii prăjiți, alături de o salată cu roșii și castraveți, adună aproape 3 grame de sare. Dacă adăugăm și desert – plăcinta cu mere, care evident are un strop de sare – prin urmare, doar cu o singură masă, avem aproape cele 5 grame recomandate pentru o zi întreagă."

În unele restaurante se încearcă reducerea cantității de sare, însă de multe ori clienții nu sunt mulțumiți. Mai mult, unii români pun sare înainte de a gusta mâncarea.

Mircea Gheorghe, reprezentant restaurant: „Încercăm să menținem acest trend, să reducem sarea din preparate. Sunt clienți care ne spun: puneți mai multă sare în preparate, dați-ne sare să avem la masă."

O alimentație bogată în clorură de sodiu este asociată cu o creștere a numărului de persoane cu boli cardiovasculare, principala cauză de deces atât în România, cât și la nivel mondial.

Prof. dr. Maria Dorobanțu, Societatea Română de Hipertensiune Arterială: „Cei care dezvoltă și hipertensiune consumă chiar 13 - 14 grame / 24 de ore. Este un lucru extrem de îngrijorător. Riscul unui consum de sare crescut: hipertensiunea, pe de o parte, și complicațiile ei. În primul rând, accidentul vascular cerebral și apoi insuficiența cardiacă, infarctul de miocard."

Organizația Mondială a Sănătății a recomandat aplicarea unor politici prin care să fie redus consumul de sare. Însă, în cele mai multe țări europene, nu s-a întâmplat acest lucru. Excepție face Portugalia, unde, de mai bine de 10 ani, statul a obligat industria alimentară să micșoreze cantitatea de sare din produsele alimentare. Astfel, rata accidentelor vasculare cerebrale a scăzut cu 5%.

Ierburile aromatice și condimentele naturale pot înlocui sarea cu succes.

