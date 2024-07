Comorile naturii, zăcăminte de sare și nămol cunoscute doar de localnici, pentru că primarii nu au cerut analize oficiale

Ar fi nevoie de un buletin medical repetat o dată la câţiva ani, şi de investiţii minime ca acestea să devină chiar staţiuni balneare, în condiţiile în care cererea, este foarte mare.

În Mureş, aproape de Târnăveni, oamenii vin de ani de zile la lacul Alunei, sau Râioasa, cum îi spun ei, ca să se scape de diverse dureri. În urmă cu 15 ani, analizele de specialitate au arătat ca nămolul de aici are săruri minerale cu proprietari curative.

Sorin Megheșan, primar Târnăveni: „De când sunt eu primar nu am solicitat, aveam studiul făcut înainte."

Oamenii intră în apă cu grijă, pe trepte improvizate, ca să se bucure gratuit de darurile naturii.

Bărbat: „E foarte bun de tratament"

„Foarte multă lume a vindecat lăcuțul ăsta. cunosc lacul de când eram copil de 14 ani", spune altcineva.

Şi lângă Bistrița, la marginea localității Sărățel, găsim multă lume. Autorităţile locale au pus doar un afiş care ne informează că ne aflam într-o rezervaţie naturală. Aici, oamenii au amenajat cabine de schimb şi trepte pentru intrarea în apă.

Femeie: „Lumea şi-a amenajat, în apă erau pietre, le-au scos oamenii şi au făcut digul să nu mai vină apa, să fie apă cât mai multă."

Femeie: „Vin de 24 de ani aici la nămol, că am poliatrită, am artroză, am de toate și fără ea, uite că nu mă puteam mișca."

Pentru nămolul de la Sărățel, nu există însă un buletin medical care să îi ateste calităţile, pentru că autorităţile nu au solicitat niciodată asta.

Sorin Aurel Mititean, primarul comunei Șieu-Măgheruș: „În afară de informațiile care ni le oferă cetățenii care au fost acolo și au făcut împachetări cu nămol, și relatează că se simt foarte bine după acele cure, alte analize nu am făcut."

Sever Roman director APM BN: „E o istorie că e la fel ca și nămolul de la Techirghiol și ajută la reumatologie și la alte afecțiuni."

Cei de la Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie spun că primesc puține cereri de avizare a unor zone cu potențial terapeutic ridicat.

Adrian Miulescu, Institutul Național de Recuperare, medicină fizică și Balneoclimatologie: „Există grup de lucru la nivelul ministerului economiei, la nivelul ministerului dezvoltării, grupuri din care facem și noi parte. Domnule, primarul trebuie să vină să ceară. Programe la nivel guvernamental sunt, bani sunt, trebuie să existe voință din partea OAT-urilor, nu e nici foarte complicat să devii stațiune turistică, pur și simplu o cerere."

Costul obţinerii unui aviz în baza unui buletin medical este de 8.000 de lei. În mod normal testele se refac din 5 în 5 ani.

