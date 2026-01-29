Medicii spun că vaccinarea rămâne principala modalitate de prevenție, dar nici la acest capitol nu stăm mai bine.

Pacienții ajung târziu la medic

O femeie a fost diagnosticată cu cancer de col uterin în luna decembrie. Povestește că a ajuns la medic din cauza durerilor, când boala era într-un stadiu avansat.

Simina, pacientă: „Nu m-a durut nimic și nu am mers și când s-a descoperit, s-a descoperit direct nenorocirea. Acum fac tratament: imunoterapie, chimioterapie, radioterapie.”

Cancerul de col uterin este provocat, în cea mai mare parte, de infecția persistentă cu anumite tipuri de virus HPV – adică Human Papilloma Virus.

Prof. dr. Cătălin Cîrstoiu, manager SUUB: „Papilomavirusul uman induce cancere atât la sexul feminin, cancerul de col uterin mai ales, cât și la bărbați: cancerele în sfera ORL, farinegului, cancerele de penis.”

România are incidență ridicată

Pentru această boală nemiloasă, România are o incidență de 2,5 ori mai mare decât media europeană. La fel de rău stăm și când vine vorba de decese.

Prof. dr. Monica Cîrstoiu: „Din păcate, în aceste 2 minute, cât am vorbit alături de dumneavoastră, o femeie a pierdut lupta cu cancerul de col uterin, 1 din 9 cazuri la nivel european îl producem noi, România. 1 din 7,5 decese, la nivel european, tot noi îl aducem.”

Doctor: „Avem aproape 80% dintre paciente în stadii local avansate sau metastatice. Și abia atingem un sfert dintre paciente cu stadii incipiente. Este important să facem prevenție și screening.”

Vaccinul HPV este gratuit și eficient

Vaccinul HPV este gratuit în România pentru fetele și băieții cu vârste între 11 și 26 de ani. Și inclusiv compensat pentru femeile până în 45 de ani.

Student: „Este cu siguranță o investiție pe termen lung în sănătatea mea și a celor din jur.”

Studentă: „Ca student la medicină, petrecând mult timp în spital, am văzut cazuri emoționante, care și-au lăsat amprenta și m-au făcut să iau această decizie pentru prevenție.”

Până în 14 ani se administrează 2 doze, iar de la 15 ani sunt necesare 3. Spitalul Universitar din Capitală este una dintre unitățile sanitare în care se poate face vaccinarea anti-HPV.

