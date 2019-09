Riscurile la care se expun cei care merg noaptea la sală. Ce e obligatoriu să facă apoi

După o zi încărcată la muncă, din ce în ce mai multe persoane îşi găsesc timp pentru sport abia seara. Aşa se face ca la lăsarea întunericului sălile de forţă sunt încă pline, iar oamenii trudesc din greu pentru corpul mult visat.

Trebuie însă să fim precauţi, atrag atenţia nutritioniştii, care spun că antrenamentele pot fi făcute seara, doar dacă respectăm câteva reguli de alimentaţie.

Pe Mihaela am întâlnit-o la sala la ora 21. Spune că are un proram foarte încărcat în timpul zilei şi doar după lăsarea serii poate veni la antrenament. "Lucrez la o firmă de contabilitate şi ziua se întâmplă lucrurile mari la firmă, de aceea am timp seară să vin la sală. E greu să stai la birou şi după să te apuci să faci sport dar mă simt mai bine după."

Luigi este consilier juridic la o firmă din Bucureşti şi după o zi obositoare la muncă prefera să se relaxeze, dar şi să scape de kilogramele în plus, la sală. "Nu am timp dimineaţa, încep la 8. După muncă mă duc la sală imediat. După o muncă foarte stresanta, să merg la sală după e foarte bine"

Cei care preferă să facă sport seara, după terminarea programului, trebuie să ţină cont însă şi de câteva reguli.

EMANUEL BINCĂ, ANTRENOR PERSONAL: "La finalul exerciţiilor să facă şi perioada de răcire. Este o perioadă de 5-10 minute în care trebuie să îşi regleze pulsul. Un mers lejer pe bandă, pe bicicletă, sau pur şi simplu tehnici de respiraţie. Dacă pleacă de aici cu un metabolism accelerat şi cu pulsul accelerat. Toată noaptea vor avea probele cu somnul"

DR. ŞERBAN DAMIAN, NUTRIŢIONIST SPORTIV: „În ceea ce priveşte partea de alimentaţie trebuie respectată acea regulă de a mânca cu o oră înainte de antrenament. De asemenea, cei care fac antrenamente solicitante trebuie să mănânce şi după ce se antrenează, chiar dacă antrenamentul a avut loc târziu. Vorbim de carne, de brânză, un lactat, un ou, ceva care să aducă ceva proteine"

Majoritatea sălilor de forţă din Bucureşti au program până aproape de miezul nopţii, iar câteva sunt deschise non-stop. Pentru un abonament, cu antrenor personal, puteţi scoate din buzunar până la 1000 de lei.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!