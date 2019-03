Premieră în lumea medicală: o femeie infectată cu HIV a acceptat să doneze un rinichi

Intervenţia chirurgicală a fost realizată luni, iar donatoarea, Nina Martinez (35 de ani) a participat la o conferinţă de presă online. Primitorul transplantului este anonim.

Martinez a dorit iniţial să doneze un rinichi unui prieten, dar, după decesul acestuia, a continuat demersul şi a făcut donaţia către un anonim, precizează reprezentanții Johns Hopkins, informează Agerpres.

The beauty of it is that the operation itself was like the hundreds of other living donor operations that I've done; it was just a regular live donor operation. https://t.co/JEekOdb4Cw (thanks @CNN!)