Experiment. Ce se întâmplă cu un șofer la un drum lung de peste 14 ore

"Am condus în zig-zag, am aţipit de trei ori, în 10 minute, şi am văzut obstacole care nu existau în realitate!" Este mărturia unui şofer profesionist, care a condus 36 de ore, fără să doarmă, pentru a atrage atenţia asupra oboselii la volan.

Primele semne grave au apărut după 14 ore de condus. Pilotul îşi propusese să conducă, 48 de ore, dar, extenuat, a fost nevoit să renunţe, mai devreme. Atenţie, a fost un experiment, nu încercaţi aşa ceva, în viaţa reală, pentru că sunteţi în mare pericol.

Bucureşti - Atena sau Bucureşti - Viena sunt distanţe care depăşesc 12 ore de condus, pe care multe familii de romani le parcurg aunci când pleacă în vacanţe. Uneori cu prea puţine pauze, aproape întotdeauna fără şofer de schimb. Din nefericire, aceste curse lungi îi pot expune pe conducători şi pe cei din maşină la manevre periculoase, dacă nu chiar fatale.

Ca să documenteze fiecare stadiu al oboselii la volan, un şofer profesionist a pornit într-o cursă de 48 de ore. La fiecare două ore a făcut pauză, aşa cum este indicat, şi a fost însoţit tot timpul de copiloţi şi de medici. După 36 de ore, Andrei a capitulat şi a mers la o clinică de somnologie pentru analize şi somn.

Andrei Mitrasca, pilot: "Primele semne de oboseală acută au venit după 14 ore, când am avut primele aţipeli. Am început să am vedenii, să văd altceva decât era în faţă."

Copiloţii au notat într-un jurnal fiecare gest riscant făcut de şofer.

Andrei Mitrașcă, pilot: "Merge în zig-zag, nu ţine banda. Am ocolit un obstacol inexistent, probabil am tras iar de volan, fluctuaţii de viteză. Câine neobservat. M-a întrebat: ai văzut câinele ăsta? Ce câine?!

Reporter. Când s-a întâmplata asta?

Andrei Mitrașcă, pilot: După 14 ore."

Noaptea suntem mai predispuşi să adormim la volan, spun specialiştii.

Doina Didita, medic somnolog: "Dacă şoferii profesionişti sunt obligaţi să se oprească după 10 ore, aşa ar trebui să facă şi cei neprofesionişti. Sau chiar mai devreme, dacă se simt obosiţi."

În funcţie de experienţă la volan şi de cât suntem de odihniţi, semnele de oboseală pot să apară şi în primele 10 ore de condus.

Din păcate nu s-a inventat până acum un dispozitiv care să măsoare oboseala, aşa că responsabilitatea este a noastră să ne dăm seama cât suntem de obosiţi şi când să ne oprim. Sunt mai multe semne care ne trădează: căscatul, clipim mai des şi apăsat, apoi mintea ne joacă feste şi gândul ne duce oriunde altundeva decât la traseul pe care trebuie să-l parcurgem. Ultimul stadiu este privirea incetoseata, care nu ne mai lasa să deosebim obstacolele din faţă.

Dacă păţiţi aşa ceva, opriţi urgent şi odihniţi-vă!

