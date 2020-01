Pacienți morți, abandonați pe holurile Spitalului Universitar București. Reacția spitalului

Deputatul USR Emanuel Ungureanu a postat pe Facebook un mesaj în care spune că la Spitalul Universitar din București, pacienții decedați sunt „abandonați cu orele pe scările interioare în dispreț total față de cel decedat”.

„ORIBIL! La Spitalul Universitar de Urgență București patronat de iubita lui Sorin Oprescu, Adriana Nica, morții sunt abandonați cu orele pe scările interioare în dispreț total față de cel decedat”, a scris deputatul USR pe Facebook.

Emanuel Ungureanu a criticat faptul că cei din spital nu respect o procedură instituită în mandatul vechiului manager, conform căreia la fiecare etaj al spitalului „trebuia amenajată o cameră specială unde după ce se constată decesul unei persoane, cadavrul este păstrat 2 ore pe secția unde a decedat”, înainte să fie dus la morgă.

„Trist este și faptul că pe secții pacienții morți nu sunt protejați de saci negri așa cum este normal și se procedează la UPU( foto 2) ci sunt înfășurați într-un simplu cearceaf ordinar.

Este inutil să vă spun că imaginea câinilor vagabonzi și sacii de gunoi de la intrarea în Spitalul Universitar de Urgență București sunt parte din peisajul cu care ne-am obișnuit în spitalele din București”, a adăugat deputatul USR.

Citește și FOTO. Primele imagini din sala de operaţie unde a fost dusă pacienta arsă la spitalul Floreasca

Reacția Spitalului Universitar București

Reprezentanții spitalului au transmis că persoana decedată a fost pusă în zona respectivă în drum spre morgă, până la venirea lifturilor.

„Decesul s-a produs in cursul diminetii de vineri, 10 ianuarie. Conform legislatiei in vigoare, „dupa doua ore de la deces cadavrul este transferat la morga” de catre brancardierii sectiei unde a decedat bolnavul, insotit de asistentul medical. In acest sens, persoana decedata a fost scoasa din sectie pentru a fi transportata la Anatomie Patologica.

Sectia in care a decedat pacientul fiind situata la etajul 10 al spitalului, pana la sosirea liftului pentru a fi transportat la Anatomie Patologica, persoana decedata a fost pusa in acea zona, o zona de evacuare in caz de incendiu, pentru a nu sta in spatiul unde circulau bolnavii si apartinatorii”, a anunțat spitalul prin intermediul unui comunicat.

De asemenea, încă din data de 10 ianuarie, în cadrul spitalului a fost demarată o anchetă administrativă, iar persoanele responsabile vor fi cercetate în comisia de disciplină, urmând să fie sancționate.

DSP a trimis o echipă de control la Spitalul Universitar

„La solicitarea ministrului Sănătății, Victor Costache, Direcția de Sănătate Publică a municipiului București a trimis o echipă de inspectori sanitari la Spitalul Universitar de Urgență București pentru a verifica situația la fața locului, respectarea legislației si a procedurilor în caz de deces. Echipa de control va întocmi un raport și va lua măsurile ce se impun”, a anunțat DSP prin intermediul unui comunicat.