Conducerea unității medicale spune că astfel vrea să prevină actele de corupție, agresiunile și comportamentele necorespunzătoare.

Investiția a costat aproape 20.000 de lei, fără TVA, și a fost plătită din bugetul instituției, spune managerul spitalului. Camerele supraveghează inclusiv spațiile în care sunt tratați pacienții. Dispozitive au fost montate la o zi după ce polițiștii au descins în spital, într-o anchetă privind dispariția unor medicamente cu regim special, din categoria opioidelor.

Oamenii legii investighează și plata unor angajați care nu ar fi venit la serviciu. Decizia de instalare a camerelor a fost însă luată în urmă cu mai bine de un an.