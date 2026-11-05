Ne vom bucura de ele până pe 7 ianuarie, când se încheie și sărbătorile de iarnă.

Echipele de muncitori aranjau aseară de zor perdele de LED-uri în arborii de pe Bulevardul Unirii. Montajul se face după lăsarea întunericului, pentru a nu încurca traficul, iar primele probe vor avea loc cu două zile înainte de aprinderea oficială.

Anul acesta, Capitala va fi împodobită cu plase luminoase, șiraguri, țurțuri strălucitori și globuri uriașe.

Corespondent Știrile PRO TV: „Este o muncă migăloasă, care durează aproximativ opt ore pe noapte. Și vremea nefavorabilă le-a dat câteva bătăi de cap oamenilor.”

Unii bucureșteni spun că decorurile festive apar prea devreme, alții abia așteaptă să se bucure de magia sărbătorilor.

Băiat: „Intrăm în atmosfera Crăciunului. E mai frumos, mai decorat orașul.”

Femeie: „Mie îmi place oricum, iubesc mult Crăciunul. Ieșim la luminițe și la Târgul de Crăciun cu familia, copii, nepoți.”

Reporter: „Credeți că asta ne ajută să aducem străini?”

Femeie: „Da, cu siguranță.”

Bărbat: „Așa e în fiecare an, nu e nicio diferență. Plus de asta, timpul, dacă nu e zăpadă, nu e aceeași atmosferă. Mai multă zăpadă decât beculețe.”

Femeie: „Mi se pare prea devreme, suntem abia la începutul lunii noiembrie. Aduc un plus, de obicei e mai vesel orașul când sunt luminițe. Și așa e șantier în zona asta, măcar luminițe să avem.”

Au fost montate deja instalații pe bulevardele Kiseleff și Lascăr Catargiu. Urmează bulevardele Unirii, Aviatorilor, Regina Elisabeta, Magheru, I.C. Brătianu, Calea Victoriei, Piața Romană și Piața Constituției.

De iluminatul festiv pe marile bulevarde se ocupă Primăria Capitalei, în timp ce primăriile de sector decid dacă și cum împodobesc zonele pe care le administrează.