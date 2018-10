Medicul care l-a operat pe băiatul care a murit într-un spital privat: ”N-am nicio explicație”

Pro TV

Laura Bălănescu, medicul care l-a operat pe băiatul care a murit la un spital privat, spune că ceea ce s-a întâmplat este o dramă și că nu știe ce s-a întâmplat, deoarece au fost respectate toate protocoalele medicale.

Medicul chirurg a declarat într-o conferință de presă că operația băiețelului de un an și jumătate a evoluat fără evenimente majore și că nu își explică ce s-a întâmplat.

”A fost un șoc și o mare traumă și este regretabil ce s-a întâmplat. Este o anchetă în curs de desfășurare. Nu am cum să vă dau foarte multe .. că nu știu nici eu, n-am nicio explicație până în momentul acesta, ce s-ar fi putut întâmpla.

Pot să vă spun atât. Intervenția chirugicală a evoluat fără evenimente majore și nici din punct de vedere anestezic nu au fost lucruri care să iasă dintr-o obișnuință. Au fost respectate toate protocoalele.

Dacă este un copil de un an, peste vârsta de un an, operat de hernie inghinală, nici nu necesită monitorizare în terapie. Numai că noi, la copii de sub un an și de regulă când operăm în privat, noi îi ducem imediat și în terapie, imediat, post operator, tomai pentru a fi mult mai atenți aici decât suntem în spitalele de stat.” - a spus medicul Laura Bălănescu.

Citește și Cazul copilului care a murit la Sanador. Părinții sunt audiați la Parchet

Un copil de un an și 10 ani a murit în noaptea de sâmbătă spre duminică în spitalul privat Sanador din Bucureşti, după ce fusese operat de hernie inghinală. Mama copilului a acuzat personalul spitalului de incompetenţă, spunând că a sunat la 112 pentru ca medicii SMURD să îl salveze pe băiat.

Tatăl copilului a depus plângere la Parchet.

Concluzia necropsiei arată că acesta a murit în urma unui şoc hemoragic, după ce a făcut hemoragie internă.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer