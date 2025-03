Trump i-a transmis lui Rutte că l-a susţinut la șefia NATO, în defavoarea lui Iohannis: „O persoană care nu-mi plăcea”

Donald Trump nu a ratat ocazia să dezvăluie și un mic secret. A declarat că s-a împotrivit ca un alt candidat să ajungă la conducerea Alianței.

Alături de Rutte, în cursă s-a înscris, anul trecut, și fostul președinte al României, Klaus Iohannis.

Donald Trump, președintele SUA: „E o onoare să te am aici, au ales un domn minunat, vă spun... am fost foarte bucuros să aflu, pentru că ai avut pe cineva... Stoltenberg a fost foarte bun și să ai pe cineva care face o treabă incredibilă... Am fost în favoarea ta, habar n-ai... Mai era o altă persoană care nu-mi plăcea. Nu eram fericit. Și cred că l-am împiedicat să... știi despre ce vorbesc. Am spus că acesta e omul potrivit (pentru șefia NATO).”

Președintele Klaus Iohannis a fost singurul contracandidat al lui Rutte pentru şefia NATO. Iohannis şi-a anunţat în 12 martie 2024 intrarea în competiţie pentru funcţia de secretar general al NATO argumentând că decizia are la bază performanţa României, experienţa acumulată pe parcursul celor două mandate de preşedinte al României, înţelegerea profundă a provocărilor cu care se confruntă NATO, Europa, şi în special regiunea noastră, şi angajamentul său ferm faţă de valorile şi obiectivele fundamentale ale NATO.

În 20 iunie, Klaus Iohannis i-a informat pe membrii Consiliului Suprem de Apărare a Ţării că se retrage din competiţia pentru funcţia de secretar general al NATO.

În 26 iunie, Mark Rutte a devenit noul secretar general al NATO.

