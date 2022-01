Jurma: Săptămâna viitoare vom depăși 30.000 de cazuri zilnice și 10.000 de internări

Facebook.com

Medicul Octavian Jurma atrage, din nou, atenția asupra creșterii alarmante a numărului de cazuri de Covid 19.

Specialistul estimează săptămâna viitoare vom ajunge la 30.000 de cazuri noi zilnic și că riscăm să avem 10.000 de internări pe zi.

“Știm însă că recordul de astăzi ( 19.105 de cazuri – n.red.) înseamnă că debutul săptămânii viitoare ar putea avea loc la 15.000 de cazuri noi încă de luni. Iar marți e posibil să depășim 30.000 de cazuri pe zi. Tot de săptămâna viitoare numărul de internări în rândul adulților va începe să se dubleze săptămânal la fel că cel al copiilor și vom depăși 10.000 de pacienți pe zi până duminică viitoare”, a scris Octavian Jurma la Facebook.

Medicul a precizat că este prea devreme pentru a calcula relația dintre curbă infectarilor și cea a internărilor sau a deceselor în valul 5-Omicron. El a punctat că valul 4-Delta a debutat mult mai lent și a avut timp în luna august să calibrăze curbele și să anticipeze ce urmează să se întâmple lunile următoare.

Jurma consideră că să spre deosebire de alte țări care s-au bazat pe prevenție, certificat verde, testare și vaccinare. România se bazează exclusiv pe noroc, nu pe pregătire. “Dacă rezultatele vor fi grozave va fi meritul politicienilor, dacă va fi dezastru va fi vina poporului, a opoziției minuscule și a Ghinionului”, a punctat el.

Citește și Octavian Jurma: Omicron este un lup îmbrăcat în haine de oaie menit să ne facă să renunţăm la apărarea prin vaccin

“Cu infectarile și internările copiilor nu am avut noroc și deschiderea fizică a școlilor îi trimite mai repede în spitale decât în valul Delta. Pariul cu pandemia în școli a fost pierdut de guvern a două oară, dar îl decontăm tot noi și familiie noastre. Dar poate avem noroc cu adulții. Dacă, doar dacă avem noroc, numărul de internări la ATI în raport cu cel al internărilor va scădea sub 10% (cât este acum) și nu vom avea și 1.000 de pacienți la ATI. Dacă, doar dacă avem noroc, procentul celor care mor zilnic va scădea sub 3% din numărul de cazuri confirmate cât este mortalitatea aparență (CFR) în România, nu de alta, dar la 30.000 de cazuri pe zi am putea vedea din nou 500 de decese pe zi și dacă mortalitatea e cu 50% mai mică în Omicron", a punctat medicul.