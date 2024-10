De ce este atât de greu să luăm o pauză de la muncă, chiar dacă vrem asta. Sfaturi pentru a te detașa de job

La spitalul aglomerat unde lucram, aveam dreptul la două pauze de 15 minute – dimineața și după-amiaza – și un prânz de 30 de minute, povestește autorul Farzana Doctor pentru The Guardian.

Am sărit peste pauze (întotdeauna este ceva de făcut, nu?) și aproape întotdeauna am mâncat prânzul în fața computerului. Aceeași poveste pentru majoritatea colegilor mei. Când vorbesc cu alți oameni, aud un model similar de surmenaj.

Pe atunci, am văzut un naturist care mi-a spus că este esențial să încetinesc pentru a-mi permite sistemului nervos să se calmeze. Sistemul meu nervos simpatic era în exces. Mi-a spus că am puterea de a manifesta o realitate diferită. Mi-am dat ochii peste cap când l-am auzit.

Lucrurile au luat-o însă la vale de acolo. În aceeași zi, am rămas până târziu la serviciu, ca să recuperez timpul „pierdut” la medicul naturist. Obosită, m-am dus acasă, m-am certat cu partenerul meu și am mâncat floricele la cină.

A fost greu să-mi schimb obiceiurile. Obstacolele mele în calea pauzelor erau din toate părțile:

Societatea: oprimarea poate însemna că mulți dintre noi muncim de două ori mai mult pentru mai puțină recunoaștere. În plus, capitalismul interiorizat ne încurajează să suprasolicităm.

Instituțional: angajatorul a transmis mesaje mixte, comunicând sprijin pentru echilibrul dintre viața profesională și cea privată, dar recompensând surmenajul.

Fizic: cu cât sistemul meu nervos simpatic se accelera mai mult, cu atât era mai greu să încetinesc. Acest lucru m-a împiedicat să reflectez calm asupra situației mele.

Pe baza abilităților: trebuia să învăț să stabilesc limite.

Bazat pe credințe: am crezut că este nobil să-mi refuz propriile nevoi. Nu-mi puteam da eu însumi permisiunea de a face pauze.

Bazat pe traumă: una dintre adaptările copilăriei mele la traume era suprafuncționarea. Multă vreme m-am simțit ca un impostor la locul meu de muncă, așa că am supracompensat.

Traumă indirectă: am experimentat multe la acel loc de muncă, ceea ce a făcut dificil să-mi gestionez emoțiile sau să-mi observ nevoile.

Bazat pe emoții: suprasolicitarea a fost o modalitate dezadaptativă de a face față sentimentelor grele, cum ar fi frica, disperarea și neputința, care au fost declanșate de munca mea și de o relație personală dificilă.

Să-ți iei o pauză este la fel de contagios cu a-ți mai lua ceva în plus de muncă

Dacă există un lucru pe care vreau să-l iei din asta, este că obstacolele noastre în calea îngrijirii de sine sunt complexe.

În cele din urmă, a venit salvarea îngrijirii comunitare. La câțiva ani după întâlnirea cu medicul naturist, un bun prieten mi-a recunoscut suferința, și-a exprimat îngrijorarea și m-a îndemnat să încetinesc. Într-un fel, ea mi-a dat „permisiune” să iau pauze, ceva ce nu mi-am putut oferi în acel moment.

Cred că atașamentul nostru puternic a pătruns printre obstacolele mele emoționale mai profunde în calea îngrijirii de sine. Și presupun că eram gata să aud mesajul de la ea atunci când nu mai eram ca înainte.

Astăzi, când mă simt confuză sau îngrijorată să iau o pauză, îmi imaginez ce ar spune ea și mi-ar da această „permisiune”. De asemenea, ofer în mod obișnuit această reflecție altor prieteni care ar putea avea nevoie de memento-uri pentru a-și întrerupe suprafuncționarea sau suprasolicitarea.

S-ar putea să descoperi că adăugarea de mai multă odihnă la ziua ta este o practică contagioasă, la fel cum poate fi suprasolicitarea. Observați dacă acest lucru este adevărat.

Sunt scriitor și psihoterapeut. La începutul acestui an, am publicat ”52 de săptămâni pentru o viață dulce”, un ghid practic de îngrijire personală și comunitară. Am conceput câteva întrebări pentru auto-reflecție și sfaturi despre luarea pauzelor.

Încercați-le împreună cu familia și colegii dvs. sau poate răspundeți la instrucțiunile din jurnal. Împreună, să aducem mai multă blândețe zilelor noastre.

Iată un experiment de încercat:

- Observați dacă faceți pauze în timpul zilei. Ce faci în timpul lor? Sunt odihnitoare pentru mintea și corpul tău?

- Dacă nu iei pauze, care sunt obstacolele tale? Sunt exterioare (lucruri care au legătură cu alți oameni sau cu mediul tău) sau interne (convingerile tale, abilitățile tale, corpul tău)?

- Amintește-le colegilor, prietenilor și familiei să ia pauze. Oferiți-vă unul altuia încurajare și „permisiune”.

Sfaturi pentru a rezolva obstacolele în calea pauzelor

Programați/automatizați-vă pauzele

- Setați o alarmă pentru a vă ajuta să faceți o pauză în timpul zilei.

- Descărcați o aplicație care vă reamintește să vă mișcați periodic, cum ar fi StretchMinder.

- La începutul zilei sau al săptămânii, programează-ți pauzele sau odihna așa cum ai programa întâlniri și sarcini. Gândește-te la asta ca la a-ți face întâlniri cu și pentru tine.

- Dacă puteți, evitați să programați întâlniri sau apeluri cu 15 până la 30 de minute înainte de pauza de masă, astfel încât să puteți finaliza sarcinile rămase de dimineață, în loc să fiți tentat să faceți această muncă în timpul pauzei. Faceți-vă pauza sfântă și fără muncă.

Faceți-o împreună

- Creați un coș de îngrijire personală pentru echipă. O echipă pe care o știu ține un astfel de coș în biroul lor comun. Conține ulei de lavandă, ceaiuri din plante, ciocolată neagră și alte gustări. Membrii echipei își reamintesc unii altora să folosească coșul.

- Un supervizor pe care îl cunosc pornește muzica la ora 16:00 în fiecare zi pentru a-i ajuta pe toți cei din jur să danseze.

- Cereți unui prieten să vi se alăture la prânz. Vorbiți despre lucruri care nu sunt despre muncă.

- Organizați un club de prânz. Un grup pe care îl cunosc avea un program rotativ în care fiecare persoană aducea o salată sau ceva dulce pe care să le împărtășească cu ceilalți.

- Organizați o sesiune de yoga de grup sau de meditație pentru a-i încuraja pe alții să ia pauze cu tine. Uneori, lucrătorii din resurse umane pot ajuta la organizarea unor astfel de sesiuni.

- În timpul întâlnirilor de muncă, creați un spațiu pentru a vorbi despre îngrijirea de sine și a vă aminti reciproc să faceți pauze.

- Programează-ți ore pentru a vorbi despre traume indirecte și burnout. Încurajează-ți colegii să lucreze cu mai puțină urgență și mai multă blândețe.

- Dacă locul dvs. de muncă are un sindicat sau un comitet de sănătate, implicați-vă.

- Pentru lideri: descurajați suprasolicitarea prin propriul comportament. Nu trimiteți sau citiți e-mailuri sau mesaje după sfârșitul zilei de lucru. Fiți un model care face pauze, își ia zile de boală și vacanță.

Lucrul de acasă

- Începeți și încheiați ziua cu un ritual care semnalează un început și o oprire grea. De exemplu, ați putea să vă schimbați îmbrăcămintea sau să vă plimbați prin zonă (ca și cum ați călători la sau de la serviciu). Puteți „deschide” și „închide” biroul în mod simbolic, pornind sau oprind computerul sau punând deoparte obiectele de lucru.

- Creați un spațiu în care puteți merge pentru a scăpa de computer, telefon sau birou.

Pauze pentru îngrijitori

- Creați o listă de două până la cinci persoane care vă pot fi înlocuitori, astfel încât să vă fie mai ușor să luați pauze de la munca de îngrijire. De exemplu, aveam o vecină care se poate prezenta pentru a o verifica rapid pe soacra mea când exista o lipsă de îngrijire. Un alt prieten poate veni timp de două ore.

