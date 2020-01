Cum se pregătește Ministerul Sănătății de apariția primelor cazuri de coronavirus în România

Și autoritățile din România sunt ținute în alertă de noul corona-virus din China. Chiar dacă până acum la noi nu a fost confirmat niciun caz, spitalele vor primi aparate care vor putea fi folosite în situații grave de infecție.

O româncă aflată la studii în oraşul Macao spune că situaţia este tot mai grea. Oraşul este închis, iar autorităţile de acolo cauta peste 100 de persoane care au venit din regiunea Wuhan.

Inna: „Nu îi găsesc, nu ştiu unde sunt. Sau se ascund, s-au speriat. Au venit din Wuhan cu riscul de a fi purtători de virus. Au venit ca turişti. Nu îi pot găsi, autorităţile nu îi pot găsi.”

Inna: „Am semnat ora când am ieşit, când am venit înapoi, m-am prezentat, am semnat că am venit. În supermarket, toate produsele, îs goale rafturile."

La noi, responsabilii care gestionează problema coronavirusului s-au reunit la Ministerul Sănătăţii. Se păstrează controalele de la aeroport pentru pasagerii care se întorc din China şi, chiar dacă până acum în România nu s-a înregistrat niciun caz de infecţie, în spitale va fi cumpărată aparatura nouă.

Cele mai multe infecţii cu noul coronavirus sunt cazuri uşoare, spun specialiştii. Dar sunt situaţii când starea bolnavului se poate agrava şi nu mai poate respira singur. Atunci este nevoie de ventilaţie artificială. Astfel de aparate sunt folosite cel mai adesea în secţiile de terapie intensivă, care, indiferent că vorbim de copii sau de adulţi, de cele mai multe ori sunt pline. Tocmai de aceea ministrul Sănătăţii a anunţat că vor fi cumpărate ventilatoare noi, care vor fi distribuite în spitalele din toată ţara.

Victor Costache, ministrul Sănătăţii: ''Se va achiziţiona pentru fiecare spital judeţean încă un ventilator, acel plămân artificial în plus. Iar pentru centrele de boli infecţioase încă trei ventilatoare şi aşteptam răspunsul 2-3 unităţi de tip ECMO. Să punem răul în faţă.''

Poștașii români sunt speriați de coronavirus

Virusul ucigaş din China i-a speriat şi pe angajaţii Poştei Române. Poştaşii, dar şi cei care manevrează coletele se tem că boala ar putea veni într-unul dintre pachetele expediate din China. Sindicaliştii au cerut şefilor companiei să le dea mănuşi şi măşti de protecţie.

Marian Bala, factor poştal: ''Am fost înştiinţaţi că o să primim măşti şi mănuşi de protecţie, momentan nu am primit, nu avem niciun caz până în prezent. Ne temem cu siguranţă că sunt atâtea pachete pe care le distribuim în fiecare zi.''

Roman Dumitru preşedinte SLPR Dolj şi vicepreşedinte la nivel naţional: ''Vin foarte multe colete din China. Ele se prelucrează în centrul de tranzit, după aceea sunt distribuite prin factori poştali."

Specialiştii spun însă că virusul supravieţuieşte doar câteva ore pe suprafeţe, prin urmare nu ar avea cum să ajungă în România pe colete.

Mii de pasageri au fost blocați pe o navă în Italia

În toată lumea situaţia este tensionată din cauza coronavirusului. 6.000 de pasageri au rămas blocaţi la bordul unei nave de croazieră italiană, care a acostat la Civitavechia, în apropiere de Roma. Nu au fost lăsați să coboare de pe vapor până când nu au fost testaţi doi turişti, suspectaţi de infectare cu coronavirus.

Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director OMS: "Cu toate că numărul cazurilor în afara Chinei rămâne relativ redus, ele constituie potenţialul pentru o epidemie de proporţii."

Stârneşte maximă îngrijorare ipoteza că oamenii ar putea răspândi virusul nedetectaţi. Asta după ce un băiat chinez de 10 ani a fost diagnosticat cu infecţie cu coronavirus, deşi nu a avut vreun simptom. Mai mult, şi doi dintre japonezii repatriaţi ieri au fost testați pozitiv pentru virus, deși nu prezentau semne de boală.

Omi Shigeru, președinte organizație de sănătate din Japonia: "Ca expert, nu pot nega posibilitatea ca un purtător asimptomatic să-i infecteze pe alţii, aşa că e mai bine să luăm contramăsuri. Cea mai mare diferenţă faţă de SARS este ca persoane infectate pot fi asimptomatice."

În Franţa, spitalele adoptă măsuri tot mai serioase de prevenţie, mai ales că au 5 pacienţi infectaţi. Două aeronave franceze urmează să aducă din China cetăţeni francezi şi ai unor ţări din Uniunea Europeană. Parisul a trimis azi-noapte un prim avion, pentru repatrierea a 250 de francezi din Wuhan. La acest avion ar putea avea acces teoretic şi romanul aflat în Wuhan care a cerut repatrierea.

Agnès Buzyn, ministrul Sănătății din Franța: "Al doilea avion va pleca joi sau vineri către Wuhan, un Airbus 380 care va repatria alţi francezi, dar şi cetăţeni străini, mai ales europeni, care au cerut ajutor în cadrul mecanismului european de asistenta mutuală."

Şi cetăţenii americani evacuaţi deja din Wuhan sunt în carantină, pe bază de voluntariat, la o bază militară din sudul Californiei. Pe drumul spre casă, piloţii avionului au purtat costume de protecţie.

În afara graniţelor Chinei, precum Hong Kong, există semne de panică, de pildă cozile interminabile la farmacii pentru măşti sanitare. În Coreea de Sud, protestatarii au blocat cu tractoare accesul la centrele de carantină pregătite în două oraşe.