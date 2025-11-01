Cercetătorii au descoperit un antibiotic de 100 de ori mai eficient decât cele actuale. Combate superbacteriile periculoase

01-11-2025 | 11:45
Anual 1,3 milioane de oameni mor după ce dezvoltă rezistenţă la antimicrobiene
Shutterstock

Un nou antibiotic cu potenţial ridicat împotriva bacteriilor rezistente a fost descoperit de cercetători din Marea Britanie şi Australia, după ce au reanalizat o specie de bacterii studiată intens de mai bine de jumătate de secol.

autor
Claudia Alionescu

Echipa de la Universitatea Warwick, din Marea Britanie, şi Universitatea Monash, din Australia, a identificat un compus numit pre-metilenomicină C lactonă, derivat dintr-un microorganism din genul Streptomyces, cunoscut pentru capacitatea de a produce antibiotice.

Deşi acest compus nu a fost observat anterior, el se formează în mod natural în procesul de sinteză al unui alt antibiotic, metilenomicina A.

În testele de laborator, noul compus s-a dovedit de o sută de ori mai eficient decât metilenomicina A împotriva bacteriilor Gram-pozitive - categoria de bacterii care dezvoltă tot mai frecvent rezistenţă la tratamentele actuale.

„Este remarcabil că o bacterie atât de bine cunoscută, Streptomyces coelicolor, studiată încă din anii 1950, ascundea încă un antibiotic necunoscut. Descoperirea unui nou antibiotic într-un organism-model a fost o surpriză autentică”, a declarat Lona Alkhalaf, cercetător chimist la Universitatea Warwick, citat într-un comunicat.

Pentru a ajunge la această concluzie, cercetătorii au modificat genele implicate în sinteza metilenomicinei A, analizând fiecare etapă intermediară a procesului biosintetic. Astfel, au descoperit compusul pre-metilenomicină C lactonă, care a demonstrat o activitate antibacteriană puternică în special împotriva tulpinilor de Staphylococcus aureus (stafilococul auriu) rezistente la meticilină (MRSA) şi Enterococcus rezistent la vancomicină (VRE) - două dintre cele mai dificile infecţii de tratat în prezent.

Mai mult, bacteriile Enterococcus expuse continuu la acest compus timp de 28 de zile nu au dezvoltat rezistenţă, un indiciu promiţător că substanţa ar putea rămâne eficientă pe termen lung. Această caracteristică este extrem de valoroasă în contextul actual, în care rezistenţa antimicrobiană provoacă anual milioane de decese la nivel global.

„Metilenomicina A a fost descoperită în urmă cu 50 de ani, dar niciodată nu au fost testaţi compuşii intermediari ai procesului său de sinteză pentru activitate antimicrobiană.

Faptul că unul dintre aceşti intermediari s-a dovedit a fi atât de eficient schimbă modul în care ne putem raporta la descoperirea de antibiotice”, a explicat chimistul Greg Challis, coautor al studiului.

Autorii consideră că această abordare marchează o nouă direcţie în descoperirea antibioticelor.

Prin analiza intermediarilor chimici din sinteza antibioticelor naturale existente, s-ar putea identifica alte molecule cu potenţial terapeutic ridicat şi cu o probabilitate mai mică de a genera rezistenţă.

Studiul, publicat luni, în Journal of the American Chemical Society, oferă o nouă direcţie de cercetare pentru dezvoltarea antibioticelor şi întăreşte ideea că soluţiile pentru viitor pot fi găsite uneori în compuşi deja cunoscuţi, dar insuficient exploraţi.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 01-11-2025 11:42

