Poliţiştii de frontieră din Giurgiu au oprit pe DN 5, pentru un control, un ansamblu rutier format din cap tractor şi remorcă, înmatriculat în România.

Acesta era condus de un cetăţean român, în vârstă de 44 de ani care circula pe ruta Bulgaria-România şi transporta, conform documentelor, citrice.

”Cu ocazia verificării compartimentului marfă al mijlocului de transport, au fost descoperite, în interiorul remorcii, ascunse prin «metoda capac», mai multe pachete de ţigări pentru care şoferul în cauză nu deţinea documente de provenienţă şi care erau ascunse în aproximativ jumătate din compartimentul destinat mărfii transportate. În urma inventarierii acestora, a rezultat cantitatea totală de 7.199.780 de ţigarete (359.989 de pachete de ţigări), fără timbru de acciză”, au transmis, vineri, într-un cominicat de presă, reprezentanţii Poliţiei de Frontieră.

Ei au adăugat că întreaga cantitate de ţigarete, estimată la o valoare de aproximativ 10.800.000 lei (peste 2.000.000 euro), şi ansamblul rutier în cauză au fost indisponibilizate de către poliţiştii de frontieră.

Ei continuă cercetările pentru infracţiunea de ”deţinere în afara antrepozitului fiscal”, sub supravegherea procurorului de caz

Şoferul a fost reţinut pentru 24 de ore şi urmează să fie prezentat instanţei cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.