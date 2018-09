O firmă privată ar fi putut decide cine merită să facă transplant și cine nu. Anchetă DIICOT

Toți bolnavii care aveau nevoie de un transplant ar fi fost la mâna unei firme private, susține șefa Agenției Naționale de Transplant.

Societatea respectivă ar fi controlat sistemul informatizat al agenției, inclusiv listele Registrului Național de Transplant, de 12 ani încoace.

Iar în momentul în care noua conducere a decis să întrerupă legătura, administratorul ar fi blocat accesul oficialilor la sistem. „S-a încercat subminarea agenției", a declarat directorul executiv al instituției, care a depus o sesizare penală la DIICOT.

Dr. Anca Baculea: „Activitatea Agenţiei Naţionale de Transplant, care ştiţi că este auto competentă pe transplant, a fost subminată."

Doctoriţa Anca Baculea, numită în fruntea Agenţiei Naţionale de Transplant în luna iulie, a sesizat procurorii DIICOT şi le-a cerut să investigheze modul în care funcţiona registrul naţional de transplant şi, mai ales, cine avea acces la el.

Citește și Cum a fost posibil ca 4 oameni să se îmbolnăvească de cancer în urma unor transplanturi de organe de la același donator

Asta după ce spune că a descoperit că nu agenţia era cea care administra acesta lista naţională extrem de importantă, ci o firmă privată cu care instituţia avea contract de acum 12 ani. Timp în care accesul la registru a fost restricţionat.

Reporter: „Aveţi acum acces la registru?”

Dr. Anca Baculea: „Da, acum da. Am început să am acces în momentul în care am reziliat contractul.”

Corpul de control al Ministerului Sănătăţii ar fi descoperit că singurul care avea acces la aceste informaţii era fostul director medicul Victor Zota, care ar fi ţinut legătura cu patronul firmei de IT. Zota a refuzat să răspundă acestor acuzaţii.

Practic, o firmă privată controla tot sistemul informatizat al Agenţiei Naţionale de Transplant, inclusiv Registrul Naţional de Transplant. Nici vorbă, aşadar, de confidenţialitatea şi anonimatul pacienţilor care aveau nevoie de un organ, ţesut sau celule umane.

Fiecare pacient, în listă, are un cod cu informaţii complete: nume, adresa, diagnostic, grupă sangvină, dar compatibilitatea cu un eventual donator. Pe baza acestor criterii sunt aleşi donatorii şi primitorii.

Pentru că aceste informaţii extrem de sensibile au fost în grija unor persoane private, DIICOT trebuie să stabilească dacă ele au fost manipulate pentru efectuarea unor intervenţii preferenţiale.

Dr. Anca Baculea: „O să fie anchetă şi vedem care a fost trasabilitatea şi cum s-au acordat aceste organe.”

Contractul cu firma privată a încetat în urmă cu câteva zile, moment în care ar fi avut loc şi subminarea activităţii agenţiei, spune şefa ANT.

Pentru că aveau acces la tot sistemul, într-o demonstraţie de putere, reprezentanţii companiei le-ar fi blocat tuturor coordonatorilor din ţară accesul la listele cu pacienţi. Societatea a transmis echipei Știrile ProTv că ancheta va stabili dacă a fost vorba de o subminare şi în ce a constat aceasta.

Reprezentanţii ei au precizat că au încetat contractul cu acordul părţilor.

Pe lângă ancheta procurorilor şi corpul de control al Ministerului Sănătăţii a verificat Agenţia Națională de Transplant. Raportul final va fi gata curând.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!