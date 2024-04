Aruncăm lunar la coș produse și bucate în valoare de sute de lei. Cum putem combate risipa alimentară

Este concluzia celui mai recent studiu, care arată și că 85% dintre noi cumpărăm produse alimentare zilnic și un sfert dintre ele ajung câteva zile mai târziu la gunoi.

Dintr-un foc, Diana a azvârlit la coș aproape 30 de lei. Tânăra face cumpărături și de o mie de lei, lunar și recunoaște că aruncă jumătate din alimente.

Diana Martuneac: „Ce mi se întâmplă foarte des este să am multă mâncare prin frigider, poate comandată, poate gătită.”

Alexandru este la fel de sincer, dar ca să evite risipa a decis să manânce la cantină.

Alexandru Burlaca, student: „Prefer să țin frigiderul gol, decât să arunc mâncare în continuare.”

Potrivit unui studiu recent, 71% dintre cei intervievați spun ca pierd până-n 50 de lei într-o săptămână, din cauza risipei alimentare, în special cei peste 55 ani. 19% pierd între 50 și 100 de lei. În special tinerii până în 34 de ani.

Reporter: „Cât cheltuiești lunar în plus pe mâncarea asta aruncată?

Băiat: Undeva între 500 și 1000. Zilele trecute, la fel, am cumpărat niște piept de pui și le-am lăsat în frigider și pur și simplu am uitat de el.”

Mâncarea gătită ajunge la coș cel mai des. Apoi legumele, pâinea și fructele.

Un român din doi pune risipa alimentară pe seama cumpărăturilor în exces. În plus, gătim mai mult decât mâncam.

Studiul relevă și faptul că 60% dintre români cumpără mai multe produse alimentare, atunci când le este foame.

Bătrână: „Ești disperat și cumperi tot ce vezi. Se întâmplă”.

Andreea Iacobuta, profesor Facultatea de Economie UAIC Iași: „Cumpărăm în exces pentru că vedem oferte, care ne tentează. Să nu plecăm niciodată la cumpărături când ne este foame. Ar trebui să plecăm de acasă cu o listă care să bifeze exact nevoile noastre reale.”

Reprezentanții Băncii pentru Alimente susțin că, în medie, fiecare român aruncă la coșul de gunoi 130 de kilograme pe an.

Andreea Bobiș, reprezentant Banca pentru Alimente: „Este o cifră imensă, 6000 de tone de produse bune de consum merg în fiecare zi la coșul de gunoi”.

Adrian Coroian, economist: „25% din venit se poate duce pe mâncare, poate fi și mai mult. 35-40% în funcție de obiceiurile alimentare.”

O altă soluție, pentru reducerea risipei, ar fi să gătim din resturi un nou fel de mâncare.

