Viceprimarul Sectorului 6, Alexandru Gâdiuţă, exclus din USR. Acesta acuză că e ''mazilit''

„Ne reiterăm fermul angajament faţă de principiile promovate de USR: integritate şi bună guvernare. Orice reprezentant al USR din administraţia publică are obligaţia de a promova şi proteja valorile USR, de a modela politici publice conforme cu aceste valori şi de a acţiona în instituţiile publice pe care le conduce în conformitate cu acestea", a transmis USR Bucureşti, potrivit Agerpres.

Alexandru Gâdiuţă preciza luni că s-ar încerca "mazilirea" sa pe fondul unor "pretexte absolut calomnioase". El sublinia că nu a "aranjat niciodată niciun contract, nicio angajare" şi că nu a promovat nicio practică sau procedură ilegală.

„Pentru că insist să deranjez 'mi se pregăteşte ceva'. Se încearcă o mazilire a mea pe fondul unor pretexte absolut calomnioase, fiind invocate inclusiv aspecte din viaţa personală. Ca să fie foarte clar: NU am 'aranjat' niciodată niciun contract, nicio angajare, nu am încurajat, promovat, aprobat nicio practică sau procedură ilegală. Poate fi verificat foarte uşor faptul că nici măcar nu am atribuţii în speţe legate de acuzele ce mi se aduc", a scris Gâdiuţă, pe Facebook.

El menţiona că i s-ar fi reproşat inclusiv faptul că a organizat nunta la ceva timp după cununia civilă.

„Mai mult, ca să înţelegeţi dimensiunea 'problemei', mi se reproşează faptul că mi-am organizat nunta la ceva timp după cununia civilă - în condiţiile în care am traversat o criză sanitară fără precedent în care evenimentele au fost interzise (e oricum ceva de domeniul absurdului că trebuie să justific aşa ceva). Oameni buni, se apropie un an foarte greu pentru România, nu doar pentru Sectorul 6. Este esenţial să fim foarte atenţi la manipulări şi să înţelegem exact care sunt faptele. Am muncit şi muncesc alături de colegele şi colegii mei consilieri pentru cetăţenii Sectorului 6 care să beneficieze de proiecte necesare duse la bun sfârşit. Am fost mereu transparenţi în ceea ce priveşte munca noastră şi continuăm în acelaşi mod, indiferent de piedicile pe care le primim, fie individual, fie ca partid", preciza Gâdiuţă.

Sursa: Agerpres Etichete: , Dată publicare: 07-11-2023 09:56